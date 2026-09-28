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Osoba čiji su inicijali M. M. sa područja Zvornika preminula je od povreda zadobijenih prilikom prevrtanja motokultivatora kojim je upravljala, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Policijska stanica Zvornik obaveštena je 26. septembra oko 18.50 časova od nadležnih u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zvornik da je M. M. dovezen u tu zdravstvenu ustanovu i da je preminuo od zadobijenih povreda.

Policijski službenici Policijske uprave Zvornik obavili su uviđaj na mestu nesreće.

O svim okolnostima obavešten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio dostavljanje izveštaja o preduzetim merama i radnjama.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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