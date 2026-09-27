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Stevan Garić (33), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog slučaja pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića, uhapšen je na Kipru.

Garića je kiparska policija uhapsila na aerodromu u Larnaki nakon što je doputovao iz Beograda, a sada sledi postupak njegovog izručenja Bosni i Hercegovini.

Prilikom redovne kontrole dokumenata utvrđeno je da se Garić nalazi na Interpolovoj crvenoj poternici koju su raspisali pravosudni organi BiH.

- Prilikom dolaska na Kipar policija na aerodromu uhapsila je 33-godišnjeg muškarca kojeg traže vlasti BiH u vezi sa slučajem pokušaja ubistva. Određen mu je pritvor radi pokretanja postupka za njegovo izručenje - saopštila je kiparska policija.

Pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu protiv Garića se vodi postupak zbog pokušaja ubistva.

Ko je Stevan Garić

U prvostepenom postupku Garić i Miljan Milić bili su osuđeni na po 25 meseci zatvora nakon što je sud delo prekvalifikovao u nanošenje telesnih povreda. Stefan Radovanović je nakon sporazumnog priznanja krivice pravosnažno osuđen na četiri godine zatvora.

Vrhovni sud RS kasnije je ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio na novo suđenje. Garić se nije odazivao na ročišta, zbog čega je postupak protiv njega razdvojen i raspisana je poternica.

Slučaj zbog kojeg je Garić tražen datira iz noći između 1. i 2. juna 2019. godine, kada je Slobodan Vasiljević napadnut ispred parohijskog doma u Šekovićima.

Prema optužnici, Vasiljevića je grupa muškaraca sačekala pri izlasku, nakon čega ga je Milić metalnom šipkom udario u glavu. Nakon što je pao, napad je nastavljen, a među osobama koje tužilaštvo tereti za učešće bio je i Garić.

Vasiljević je zadobio teške povrede opasne po život, uključujući prelom lobanje, i duže vreme je proveo u komi.

Suđenje Miljanu Miliću, Nebojši Petkoviću, Milutinu Kandiću, Goranu Čalmiću, Nebojši Ozimkoviću i Slaviši Juroševiću trenutno je u završnoj fazi.