PAO NA AERODROMU NA KIPRU! Uhapšen Stevan Garić sa Interpolove poternice: Doletao iz Beograda, pa odmah završio u lisicama zbog POKUŠAJA UBISTVA!
- Stevan Garić je uhapšen na aerodromu u Larnaki po dolasku iz Beograda, jer je za njim bila raspisana Interpolova crvena poternica. Kiparska policija ga je zadržala radi postupka izručenja Bosni i Hercegovini.
- Garić je tražen zbog slučaja pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića, a pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu vodi se postupak protiv njega.
Stevan Garić (33), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog slučaja pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića, uhapšen je na Kipru.
Garića je kiparska policija uhapsila na aerodromu u Larnaki nakon što je doputovao iz Beograda, a sada sledi postupak njegovog izručenja Bosni i Hercegovini.
Prilikom redovne kontrole dokumenata utvrđeno je da se Garić nalazi na Interpolovoj crvenoj poternici koju su raspisali pravosudni organi BiH.
- Prilikom dolaska na Kipar policija na aerodromu uhapsila je 33-godišnjeg muškarca kojeg traže vlasti BiH u vezi sa slučajem pokušaja ubistva. Određen mu je pritvor radi pokretanja postupka za njegovo izručenje - saopštila je kiparska policija.
Pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu protiv Garića se vodi postupak zbog pokušaja ubistva.
Ko je Stevan Garić
U prvostepenom postupku Garić i Miljan Milić bili su osuđeni na po 25 meseci zatvora nakon što je sud delo prekvalifikovao u nanošenje telesnih povreda. Stefan Radovanović je nakon sporazumnog priznanja krivice pravosnažno osuđen na četiri godine zatvora.
Vrhovni sud RS kasnije je ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio na novo suđenje. Garić se nije odazivao na ročišta, zbog čega je postupak protiv njega razdvojen i raspisana je poternica.
Slučaj zbog kojeg je Garić tražen datira iz noći između 1. i 2. juna 2019. godine, kada je Slobodan Vasiljević napadnut ispred parohijskog doma u Šekovićima.
Prema optužnici, Vasiljevića je grupa muškaraca sačekala pri izlasku, nakon čega ga je Milić metalnom šipkom udario u glavu. Nakon što je pao, napad je nastavljen, a među osobama koje tužilaštvo tereti za učešće bio je i Garić.
Vasiljević je zadobio teške povrede opasne po život, uključujući prelom lobanje, i duže vreme je proveo u komi.
Suđenje Miljanu Miliću, Nebojši Petkoviću, Milutinu Kandiću, Goranu Čalmiću, Nebojši Ozimkoviću i Slaviši Juroševiću trenutno je u završnoj fazi.
Kurir.rs/Analitika