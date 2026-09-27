PROBUDILA GA DA DORUČKUJE, A ON JE OŠAMARIO! Jezivo nasilje u Ljubinju: Žena pobegla sa troje maloletne dece kod rođaka, podignuta optužnica!
Muškarac M.L. (29) iz Ljubinja tereti se za nasilje nad suprugom, koju je navodno ošamario kada ga je probudila da doručkuje.
Optužnica Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, koju je potvrdio Osnovni sud u Trebinju, tereti L.M. za krivično delo nasilja u porodici ili nasilja u porodičnoj zajednici.
Prema optužnici, incident se dogodio oko 10 časova, u spavaćoj sobi porodične kuće, kada je M.L. spavao na krevetu usled čega je njegova supruga ušla u sobu da ga probudi i pozove na doručak.
Nakon što ga je pozvala da ustane, prema optužnici, rekao joj je da napusti sobu i zapretio da će je udariti ako to ne učini.
- Oštećena ga je zamolila da ponovo ustane, nakon čega ju je osumnjičeni udario dva puta otvorenim dlanom u lice - navodi se u optužnici.
Nakon ovog incidenta, žena je sa troje maloletne dece napustila porodični dom i otišla kod rođaka.
Stoga se L.M. tereti da je ugrožavala mir, fizički integritet i mentalno zdravlje člana svoje porodice upotrebom nasilja i drskim ponašanjem.
Kurir.rs/Avaz