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Muškarac M.L. (29) iz Ljubinja tereti se za nasilje nad suprugom, koju je navodno ošamario kada ga je probudila da doručkuje.

Optužnica Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, koju je potvrdio Osnovni sud u Trebinju, tereti L.M. za krivično delo nasilja u porodici ili nasilja u porodičnoj zajednici.

Prema optužnici, incident se dogodio oko 10 časova, u spavaćoj sobi porodične kuće, kada je M.L. spavao na krevetu usled čega je njegova supruga ušla u sobu da ga probudi i pozove na doručak.

Nakon što ga je pozvala da ustane, prema optužnici, rekao joj je da napusti sobu i zapretio da će je udariti ako to ne učini.

- Oštećena ga je zamolila da ponovo ustane, nakon čega ju je osumnjičeni udario dva puta otvorenim dlanom u lice - navodi se u optužnici.

Nakon ovog incidenta, žena je sa troje maloletne dece napustila porodični dom i otišla kod rođaka.

Stoga se L.M. tereti da je ugrožavala mir, fizički integritet i mentalno zdravlje člana svoje porodice upotrebom nasilja i drskim ponašanjem.