Traktor je iskliznuo sa puta, a tom prilikom je poginuo vozač D. P. iz Kostajnice
Bosna i Hercegovina
STRAVIČNA NESREĆA U KOSTAJNICI: Traktor sleteo s puta, vozač poginuo na licu mesta!
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Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u mestu Gornja Slabinja u opštini Kostajnica.
Policijski službenici Policijske uprave Prijedor izvršili su uviđaj na mestu nesreće, koja se dogodila oko 16:00 časova na regionalnom putu.
Uviđajem je utvrđeno da se nesreća dogodila kada je traktor iskliznuo sa puta. Tom prilikom je poginuo vozač D. P. iz Kostajnice.
Policijska uprava Prijedor podsetila je vozače i ostale učesnike u saobraćaju da poštujući saobraćajna pravila i propise doprinose bezbednosti svih učesnika.
(Kurir.rs/Klix)
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