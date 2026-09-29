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Policija je uhapsila Banjalučanku D.K. (46) zbog sumnje da je izbušila gume na dva vozila koja su bila parkirana ispred kuća u Banjaluci.

Naime, službenici Policijske uprave Banjaluka su 25. septembra identifikovali i uhapsili D.K. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično delo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

Koliko je alkohola utvrđeno kod osumnjičene?

- Naime, nadležnoj policijskoj stanici istog dana, oko 7.30, prijavljeno je da je nepoznato lice u periodu od 24. septembra od 17 časova do momenta prijave oštetilo pneumatike na dva vozila koja su bila parkirana ispred porodičnih kuća u Banjaluci - navode iz PU Banjaluka.

Dodaju da je ispitivanjem kod lica D.K. utvrđeno prisustvo od 0,51 g/kg alkohola u organizmu.

Koliko je guma navodno izbušeno?

Nezvanično, osumnjičena je izbušila po dve gume na teretnom vozilu i putničkom automobilu opel, a oštećeni su muškarac i žena.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.