NAPILA SE, PA BUŠILA GUME NA KOLIMA: Drama u Banjaluci, oglasila se policija
- Policija je u Banjaluci uhapsila D.K. (46) zbog sumnje da je oštetila dva vozila parkirana ispred kuća.
- Sumnja se da je izbušila po dve gume na teretnom vozilu i opel automobilu, a oštećeni su muškarac i žena.
Policija je uhapsila Banjalučanku D.K. (46) zbog sumnje da je izbušila gume na dva vozila koja su bila parkirana ispred kuća u Banjaluci.
Naime, službenici Policijske uprave Banjaluka su 25. septembra identifikovali i uhapsili D.K. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično delo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.
Koliko je alkohola utvrđeno kod osumnjičene?
- Naime, nadležnoj policijskoj stanici istog dana, oko 7.30, prijavljeno je da je nepoznato lice u periodu od 24. septembra od 17 časova do momenta prijave oštetilo pneumatike na dva vozila koja su bila parkirana ispred porodičnih kuća u Banjaluci - navode iz PU Banjaluka.
Dodaju da je ispitivanjem kod lica D.K. utvrđeno prisustvo od 0,51 g/kg alkohola u organizmu.
Koliko je guma navodno izbušeno?
Nezvanično, osumnjičena je izbušila po dve gume na teretnom vozilu i putničkom automobilu opel, a oštećeni su muškarac i žena.
O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)