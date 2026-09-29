Učenik sedmog razreda pretio je drugoj deci, što je dovelo do intervencije policije, kako je potvđeno iz te škole
Bosna i Hercegovina
INCIDENT U OSNOVNOJ ŠKOLI U TUZLI! Učenik sedmog razreda pretio đacima usred časa, intervenisala policija
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Učenik sedmog razreda Osnovne škole Jala u Tuzli suspendovan je na 15 dana zbog grubog kršenja pravila ponašanja. Naime, kako je potvrđeno za Klix.ba, pretio je drugim učenicima tokom časa.
U Osnovnoj školi "Jala" u Tuzli zabeležen je incident, koji je doveo do suspenzije jednog učenika.
Kako je potvrđeno iz škole, učenik sedmog razreda pretio je drugoj deci, što je dovelo do intervencije policije.
Škola nije precizirala o kakvim se pretnjama radi, ali je naglasila da je učenik suspendovan na 15 dana.
Učenik je odveden na ispitivanje u policiji, u pratnji majke, a nadležni organi su sastavili zapisnik o incidentu.
(Kurir.rs/Klix/Foto.Ilustracija)
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