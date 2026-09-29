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školske stolice i klupe u učionici

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Učenik sedmog razreda Osnovne škole Jala u Tuzli suspendovan je na 15 dana zbog grubog kršenja pravila ponašanja. Naime, kako je potvrđeno za Klix.ba, pretio je drugim učenicima tokom časa.

U Osnovnoj školi "Jala" u Tuzli zabeležen je incident, koji je doveo do suspenzije jednog učenika.

Kako je potvrđeno iz škole, učenik sedmog razreda pretio je drugoj deci, što je dovelo do intervencije policije.

Škola nije precizirala o kakvim se pretnjama radi, ali je naglasila da je učenik suspendovan na 15 dana.