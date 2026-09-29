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Ruski predsednik Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode premijer Savo Minić i predsednik SNSD Milorad Dodik.

RTRS prenosi da je Putin uputio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj.

- Ne želimo da strani uticaj bude odlučujući. Želimo pravedniji odnos prema Srbima i srpskom narodu. Želimo stabilnost celog regiona. Iskreno vam želim uspeh - kazao je Putin.

Foto: Printscreen X

On je rekao je da je Rusima poznato da Srbi ne traže nikakvo izuzeće od opštih pravila.