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Ruski predsednik Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode premijer Savo Minić i predsednik SNSD Milorad Dodik.

RTRS prenosi da je Putin uputio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj.

- Ne želimo da strani uticaj bude odlučujući. Želimo pravedniji odnos prema Srbima i srpskom narodu. Želimo stabilnost celog regiona. Iskreno vam želim uspeh - kazao je Putin.

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Foto: Printscreen X

On je rekao je da je Rusima poznato da Srbi ne traže nikakvo izuzeće od opštih pravila.

- Poznato nam je i da ste usmereni ka poštovanju pravila. Tražite samo izvršenje Dejtonskog sporazuma. Nametanja smatramo neprihvatljivim - naveo je Putin tokom sastanka.

(Kurir.rs/RTRS)

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