Putin primio Minića i Dodika u Kremlju, predsednik Rusije podržao vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj i poručio da Srbi ne traže nikakvo izuzeće od opštih pravila
SASTANAK U MOSKVI
PUTIN PRIMIO MINIĆA I DODIKA U KREMLJU Predsednik Rusije podržao vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj: Srbi ne traže nikakvo izuzeće od pravila (FOTO, VIDEO)
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Ruski predsednik Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode premijer Savo Minić i predsednik SNSD Milorad Dodik.
RTRS prenosi da je Putin uputio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj.
- Ne želimo da strani uticaj bude odlučujući. Želimo pravedniji odnos prema Srbima i srpskom narodu. Želimo stabilnost celog regiona. Iskreno vam želim uspeh - kazao je Putin.
Foto: Printscreen X
On je rekao je da je Rusima poznato da Srbi ne traže nikakvo izuzeće od opštih pravila.
- Poznato nam je i da ste usmereni ka poštovanju pravila. Tražite samo izvršenje Dejtonskog sporazuma. Nametanja smatramo neprihvatljivim - naveo je Putin tokom sastanka.
(Kurir.rs/RTRS)
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