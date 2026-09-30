INCIDENT U ŠKOLI U TUZLI! Učenik pretio da će poneti pušku i pobiti vršnjake, policija na nogama – direktorka tvrdi da "NEMA POJMA", roditelji u panici
- U Srednjoj ekonomsko-trgovinskoj školi u Tuzli učenik prvog razreda navodno je pretio da će doneti pušku i ubiti vršnjake.
- Policija i Tužilaštvo Tuzlanskog kantona vode istragu, dok roditelji strahuju jer učenik, prema navodima, i dalje pohađa nastavu.
U Srednjoj ekonomsko-trgovinskoj školi u Tuzli zabeležen je incident, kada je učenik prvog razreda uputio ozbiljne pretnje da će doneti pušku i ubiti svoje vršnjake, potvrđeno je za Klix.ba iz više izvora.
Policija, koja sprovodi istragu, obaveštena je o slučaju, uključeno je i Tužilaštvo Kantona Tuzla, a roditelji su zabrinuti za bezbednost svoje dece.
Naime, učenik prvog razreda Srednje ekonomsko-trgovinske škole u Tuzli pre nekoliko dana uputio je ozbiljne pretnje da će doneti pušku i ubiti svoje vršnjake. O incidentu je obaveštena policija, koja sprovodi istragu.
"Obaveštavamo vas da je 18. septembra 2026. godine primljena prijava o incidentu u srednjoj školi u Tuzli, te da su policijski službenici Policijske uprave Tuzla - PS Centar postupili u skladu sa tim i o događaju obavestili tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, po čijem nalogu istražitelji OKP PS Centar preduzimaju dalje mere i radnje radi utvrđivanja činjeničnog stanja i svih okolnosti navoda u predmetnoj prijavi", navodi se u odgovoru Policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na zahtev portala Klix.ba.
U skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku FBiH, Policijska uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona nije u mogućnosti da pruži više informacija u ovom konkretnom slučaju.
U vezi sa ovim slučajem Klix je kontaktirao i školsku upravu, tačnije direktorku Muneveru Hrbat Rahmanović, ali nisu dobili nikakve konkretne informacije.
"Verujte mi, ne znam o čemu pričate. Za sve što vas zanima, obratite se ministarstvu, a ne zovite školu. Ne znam ništa o tome i nemam pojma o čemu pričate. Ako želite nešto da znate, pozovite ministarstvo", rekao je Hrbat Rahmanović u našem telefonskom razgovoru.
Prema informacijama kojima raspolaže Klix.ba, a na osnovu razgovora sa jednim od roditelja učenika koji je u istom razredu, maloletnik nastavlja da pohađa nastavu, što izaziva strah kod njegovih vršnjaka.
- Nakon incidenta, direktor je ostavio situaciju nerešenu i otišao na ekskurziju sa učenicima. Roditelji su veoma zabrinuti za bezbednost svoje dece, jer učenik i dalje pohađa nastavu sa njima - rekao je za Klix.ba jedan od zabrinutih roditelja.
Slučajevi vršnjačkog nasilja u Tuzlanskom kantonu su sve češći, uprkos merama prevencije koje su uvedene i poboljšanju sistema prijavljivanja i zaštite.
(Kurir.rs/Klix)