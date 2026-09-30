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U Srednjoj ekonomsko-trgovinskoj školi u Tuzli zabeležen je incident, kada je učenik prvog razreda uputio ozbiljne pretnje da će doneti pušku i ubiti svoje vršnjake, potvrđeno je za Klix.ba iz više izvora.

Policija, koja sprovodi istragu, obaveštena je o slučaju, uključeno je i Tužilaštvo Kantona Tuzla, a roditelji su zabrinuti za bezbednost svoje dece.

Naime, učenik prvog razreda Srednje ekonomsko-trgovinske škole u ​​Tuzli pre nekoliko dana uputio je ozbiljne pretnje da će doneti pušku i ubiti svoje vršnjake. O incidentu je obaveštena policija, koja sprovodi istragu.

"Obaveštavamo vas da je 18. septembra 2026. godine primljena prijava o incidentu u srednjoj školi u Tuzli, te da su policijski službenici Policijske uprave Tuzla - PS Centar postupili u skladu sa tim i o događaju obavestili tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, po čijem nalogu istražitelji OKP PS Centar preduzimaju dalje mere i radnje radi utvrđivanja činjeničnog stanja i svih okolnosti navoda u predmetnoj prijavi", navodi se u odgovoru Policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na zahtev portala Klix.ba.

U skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku FBiH, Policijska uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona nije u mogućnosti da pruži više informacija u ovom konkretnom slučaju.

U vezi sa ovim slučajem Klix je kontaktirao i školsku upravu, tačnije direktorku Muneveru Hrbat Rahmanović, ali nisu dobili nikakve konkretne informacije.

"Verujte mi, ne znam o čemu pričate. Za sve što vas zanima, obratite se ministarstvu, a ne zovite školu. Ne znam ništa o tome i nemam pojma o čemu pričate. Ako želite nešto da znate, pozovite ministarstvo", rekao je Hrbat Rahmanović u našem telefonskom razgovoru.

Prema informacijama kojima raspolaže Klix.ba, a na osnovu razgovora sa jednim od roditelja učenika koji je u istom razredu, maloletnik nastavlja da pohađa nastavu, što izaziva strah kod njegovih vršnjaka.

- Nakon incidenta, direktor je ostavio situaciju nerešenu i otišao na ekskurziju sa učenicima. Roditelji su veoma zabrinuti za bezbednost svoje dece, jer učenik i dalje pohađa nastavu sa njima - rekao je za Klix.ba jedan od zabrinutih roditelja.