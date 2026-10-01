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Baka Joka Kutlača iz Mašića imala je čak 17 brakova i po tome je rekorderka na Balkanu. Na kraju, ostala je sama u praznom selu, ali je zadržala smisao za humor i odlučila da se više ne udaje: "Dosta je bilo!"

Neke ljubavne priče teško je zamisliti, a još teže zaboraviti. Takvih ih je baka Joka Kutlača iz Mašića kod Gradiške u Bosni i Hercegovini imala čak 17!

Svaki brak, od prvog do onog poslednjeg 17. imao je svoj zaplet, uspon i na kraju pad.

Joka se prvi put udala sa 23 godine, a poslednji put je ljubavi rekla zbogom posle čak 17 bračnih zajednica. Zbog svoje neobičnih i burnih ljubavnih priča svojevremeno je postala poznata širom regiona.

Ipak, iza brojnih udaja, veselja i razlaza, ostala je jedna najveća neostvarena želja - da ima svoju porodicu i decu.

Dok su se jedni čudili kako je uspela da promeni toliko partnera, drugi su se smejali njenim dogodovštinama, a Joka je bez ustezanja pričala o svemu što joj se dogodilo. Volela je da se veseli, zaigra, popije i provede, ali jednu stvar nikada nije želela da prihvati - da je bilo ko ponižava.

Prvi muž je voleo, ali svekrvine reči nije mogla da zaboravi

Joka je prvi put obukla venčanicu sa 23 godine. Udala se u Gornje Karajzovce, u Lijevče polju, verujući da će sa izabranikom provesti ceo život. Venčanje je bilo tradicionalno - po nju su došli okićeni konji, pevalo se i slavilo uprkos hladnom zimskom vremenu.

U početku je sve bilo u redu. Muž je pazio na nju i voleo je, ali su se njegovi roditelji ubrzo umešali u brak, govoreći da njihov sin može da pronađe lepšu i bogatiju devojku. Joka nije želela da ostane u kući u kojoj je nepoželjna: spakovala se, vratila roditeljima i poručila: "Neću da me niko ponižava."

Drugog muža odvela u svoju kuću, a onda je zakucala milicija

Posle prvog razlaza nije odustala od ljubavi. Upoznala je muškarca prezimena Ždral i dovela ga na porodično imanje u Mašićima. Kako nije imala braće, roditeljima je bilo važno da neko ostane u kući.

Međutim, ubrzo nakon dolaska drugog izabranika, na vrata joj je zakucala milicija. Joka je tada saznala da njenog novog muža traže zbog krađe bicikala i da mu preti zatvorska kazna, čime se i taj odnos ekspresno završio.

"Nisam ni ja bila laka"

Kako su godine prolazile, Joka je iza sebe ostavljala sve više neuspešnih veza - neke zvanično registrovane, a neke zasnovane samo na međusobnom obećanju.

Za razliku od mnogih, nije krivicu svaljivala samo na druge. Priznavala je da je i sama volela provod i alkohol, kao i da je njen temperament bio težak za prihvatanje.

"Bilo je i burnih svađa i fizičkih sukoba. O bivšim muževima mogla bih napisati čitavu knjigu, ali ne moraju svi detalji završiti u novinama", pričala je Joka.

Posle 17 muževa ostala sama u selu koje se prazni

Iza svih neobičnih anegdota krije se tužniji deo njene sudbine. U ispovestima za medije priznala je da joj se život nije odvijao onako kako je maštala kao devojka. Želela je punu kuću i decu, ali se to nije ostvarilo.

Ostala je sama u selu koje se godinama prazni. Kafane su se zatvorile, škola ostala bez đaka, a nekadašnje seoske zabave postale su prošlost.

Povremeno bi u prolazu srela nekog od bivših muževa, razmenila nekoliko kratkih reči i produžila dalje.

Ipak, smisao za humor nije izgubila. Kada bi je u kasnijim godinama pitali planira li eventualno i 18. udaju, odgovor je bio kratak i jasan:

"Dosta je bilo!".

Poručila je da je i dalje sposobna za rad, igru i veselje, ali da novog muškarca u svom životu više ne želi.