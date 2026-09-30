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Prema rezultatima istraživanja Agencije Metriks Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), predsednika Milorada Dodika, na predstojećim izborima mogao bi osvojiti više od trećine mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dok se za drugo mesto vodi tesna trka između SDS-a i PSS-a.

To proizlazi iž rezultata istraživanja Agencije Metriks, koje analizira direktor Republičkog zavoda za statistiku Darko Milunović.

Komentarišući rezultate istraživanja Metriksa koji su objavljivani u protekli devet dana u svih devet izbornih jedinica, Milunović navodi da je aktuelni premijer Savo Minić, koji je kandidat SNSD za predsednika Republike Srpske, favorit u izbornoj trci, ali da ishod još nije izvestan, dok Željka Cvijanović ima znatno ubedljiviju prednost u trci za još jedan mandat srpskog člana Predsedništva BiH.

Očekuje se, kaže Milunović, rast u odnosu na prethodne izbore i realno je očekivati da SNSD ima preko trećine svih poslanika u NSRS (tj. 30 ili više).

Draško Stanivuković Foto: Youtube/Draško Stanivuković

"Ankete pred kampanju daju prednost SDS-u, ali je utisak da Draško Stanivuković radi bolje kampanju, pogotovo kada se posmatra iz Banjaluke (što može biti subjektivno). Interesantna je ovo trka jer se radi o istom ili jako sličnom glasačkom telu. Anketa pokazuje SDS, meni se čini Draško. Videćemo", piše Milunović na platformi Iks.

Rezultati ankete i pre kampanje, ali i tokom kampanje, pokazuju da je rejting SNSD-a veći od zbira SDS-a i PS S-a, čak i kada na taj zbir dodamo rejting NF i dalje je SNSD iznad.

Možda i najveće iznenađenje u anketi je lista Nebojše Vukanovića. I da je cenzus pet odsto, ne bi bio problem da se pređe.

"Ostalih pet stranaka/koalicija imaju zbirni rejting preko 20 odsto ili pojedinačno od 2.8 - 5.5 odsto. Bez obzira na to što neki imaju ispod 3 odsto realno je da svi pređu cenzus (iskustvo iz prethodnih ciklusa), a može se desiti da neke imaju i preko ovih 5.5 odsto.

"Napomena: kod 'manjih partija' su veće oscilacije i značajan udeo neopredeljenih su baš njihovi glasači, a svaka anketa ima bar 10 odsto neodlučnih", naveo je Milunović, prenosi RTRS, koji je proteklih dana dnevno objavljivao rezultate istraživanaj Metriksa.