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U petak, 2. oktobra, navršiće se puna dva meseca od pucnjave u Istočnom Novom Sarajevu, u kojoj je ranjen Kosta Pandurević, a Đorđe Ždrale, koga policija sumnjiči za napad, prema javno dostupnim informacijama, još nije lociran niti uhapšen.

Pucnjava se dogodila 2. avgusta u Spasovdanskoj ulici. Policija je saopštila da se Ždrale sumnjiči da je iz vatrenog oružja pucao na Pandurevića, nakon čega je za njim raspisana potraga. Slučaj se vodi kao pokušaj teškog ubistva.

Gotovo dva meseca kasnije, potraga još nije rezultirala njegovim hapšenjem. Slučaj dodatno privlači pažnju zbog velikog broja policijskih struktura koje deluju u Bosni i Hercegovini. Procene govore o približno 18.000 do 19.000 policijskih službenika raspoređenih u državnim, entitetskim, kantonalnim i policiji Brčko distrikta.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir sredinom septembra izjavio je da MUP RS raspolaže, kako je rekao, "veoma osnovanim saznanjima" da se Ždrale nalazi na području Federacije BiH.

Budimir je naveo da policija RS nema ovlašćenja da deluje na teritoriji FBiH, kao i da su o informacijama obavešteni SIPA, Federalna uprava policije i kantonalne policijske strukture. Naglasio je i da je pronalazak Ždrala jedan od prioriteta policije.

Kosta Pandurević i Đorđe Ždrale Foto: Printscreen YouTube, printscreen/društvene mreže

Federalna uprava policije ranije je potvrdila da je od MUP-a RS dobila operativne informacije o mogućem skrivanju Ždrale na području Federacije, kao i da zajedno sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova proverava te navode i preduzima aktivnosti na njegovom eventualnom lociranju i privođenju.

Početkom septembra iz FUP-a su, međutim, naveli da dotadašnje provere nisu dale pozitivna saznanja koja bi potvrdila njegov boravak na području Federacije BiH.

Tako se, dva meseca nakon pucnjave, i dalje ne zna gde se Đorđe Ždrale nalazi.

Pucao pred detetom

Podsetimo, Ždrale se sumnjiči da je na Pandurevića zapucao iz vozila u pokretu.

U tom trenutku, Pandurević se nalazio u svom automobilu "audi" A6, a u vozilu je bilo i njegovo dvogodišnje dete.

Pandurević je pogođen sa najmanje dva hica i hitno zbrinut u bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu.

Na njegovom automobilu ostala su vidljiva brojna oštećenja od metaka, a očevici su ispričali da se sve odigralo munjevitom brzinom dok su dva automobila prolazila i pucala jedan na drugi.

Đorđe Ždrale Foto: Printscreen YouTube

Od vernih saradnika do krvavih neprijatelja

Kosta Pandurević (koji je inače sa Pala) godinama je važio za bliskog saradnika Đorđa Ždrala, a ranije se tvrdilo da je bio i njegov lični vozač.

Njih dvojica su čak zajedno, sa još dve osobe, uhapšeni 2024. godine. Tada su navodno brutalno prebili grupu mladića koji su se šalili da na kafić u kojem sedi Ždrale "treba baciti bombu".

Obojica imaju debele policijske dosijee i dobro su poznati organima reda:

Đorđe Ždrale je na slobodu izašao 2022. godine nakon što je odslužio dugogodišnje kazne za ubistvo Gorana Batinića, ali i za ubistvo bivšeg načelnika Uprave policije Republike Srpske u Bijeljini Ljubiše Savića Mauzera

Kosta Pandurević je takođe hapšen jer je pre tri godine ranio Adija Nukića, koji se u policijskim evidencijama povezuje sa krijumčarenjem droge.