Slušaj vest

Muškarac poreklom iz Bosne i Hercegovine ubijen je na buvljaku u američkoj saveznoj državi Mičigen nakon svađe koja je, prema tužilaštvu, počela zbog perača pod visokim pritiskom.

Mirhad Čehić (59) smrtno je stradao u subotu na buvljaku County Line Trade Center u Vorenu, gradu nedaleko od Detroita. Za njegovo ubistvo optužen je 41-godišnji Zarik Lamont Džonson iz Detroita.

Vratio se jer perač navodno nije radio

Prema navodima policije i tužilaštva, Džonson je ranije tog dana od Čehića kupio perač pod visokim pritiskom. Kasnije se sa ženom vratio na buvljak jer su, kako se navodi, smatrali da uređaj ne radi.

Usledila je svađa između Džonsona i Mirhada i njegovog 53-godišnjeg brata Senada Čehića, nakon čega je došlo i do fizičkog sukoba.

Tužilaštvo tvrdi da je Džonson najpre napao Senada, a zatim seo u Ševrolet ekspres iz 2004. godine i kombijem krenuo prema Mirhadu.

Navodno ga je udario vozilom, zatim krenuo unazad, pa ponovo napred i priklještio ga između kombija i zida zgrade.

Ljudi koji su se nalazili na mestu događaja izvukli su Džonsona iz vozila i zadržali ga do dolaska policije.

Čehiću je pomoć pružena na mestu događaja, nakon čega je prevezen u bolnicu Henri Ford u Vorenu, gde je proglašen mrtvim.

Žena koja je bila sa Džonsonom takođe je privedena, ali protiv nje nije podignuta optužnica.

U SAD doselio pre više od 30 godina

Čehić je bio poreklom iz Bosne i Hercegovine, a u Sjedinjene Američke Države doselio se pre više od 30 godina.

Godinama je vikendom prodavao robu na istom buvljaku, uključujući kosilice, freze za sneg i drugu opremu za radove na otvorenom. Bio je otac petoro dece.

Njegov 24-godišnji sin Alvin rekao je za lokalnu televiziju WXYZ da je njegov otac svakog vikenda odlazio na buvljak i prodavao različitu robu.

"Bio je mlad čovek sa 59 godina. Imao je još mnogo godina života pred sobom. Brinuo je da ljudi budu dobro i brinuo se o nama. Samo je želeo da budemo najbolji što možemo. Bio je zaista dobar otac", rekao je Alvin.

Optužen za ubistvo prvog stepena

Džonson je u utorak izveden pred 37. okružni sud u Vorenu.

Optužen je za ubistvo prvog stepena, napad i krivično delo povezano sa korišćenjem motornog vozila prilikom izvršenja drugog krivičnog dela.

Izjasnio se da nije kriv, a sudija Suzan Fons odbila je da mu odredi kauciju.

Džonson ostaje u pritvoru okruga Makomb, a zabranjen mu je kontakt sa svedocima i žrtvama.

Ukoliko bude proglašen krivim za ubistvo prvog stepena, prema zakonima Mičigena preti mu doživotna kazna zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

"Ovo je užasna situacija. Jedan čovek je mrtav, drugi je navodno napadnut, a treći je optužen za ubistvo i mogao bi da se suoči sa najstrožom kaznom predviđenom zakonima Mičigena. Svađa nikada ne bi trebalo da se završi gubitkom života", rekao je tužilac okruga Makomb Piter Dž. Lusido.