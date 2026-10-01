Bosna i Hercegovina
VELIKI POŽAR NA DEPONIJI U GORAŽDU: Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom
- Na deponiji smeća u mestu Rorovi kod Goražda izbio je veliki požar, a prijavljen je policiji 30. septembra u 14 časova.
- Na terenu su vatrogasci i Civilna zaštita, dok je istraga odložena do lokalizacije požara zbog bezbednosti.
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Požar je prijavljen Policijskoj stanici Goražde 30. septembra u 14 časova, nakon čega su na lice mesta izašli policijski službenici Uprave policije Bosansko-podrinjskog kantona MUP-a Goražde.
Na licu mesta zatečeni su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, kao i zaposleni u Civilnoj zaštiti, koji su angažovani na lokalizaciji požara.
O svemu je obavešten i dežurni istražitelj Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji je izašao na lice mesta.
Dalji rad na ovom događaju, kao i istraga, biće nastavljen nakon što se požar lokalizuje, s obzirom na to da trenutno nije moguće bezbedno sprovesti istragu.
(Kurir.rs/Avaz)
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