Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na deponiji smeća u mestu Rorovi, na području grada Goražda, izbio je požar velikih razmera.

Požar je prijavljen Policijskoj stanici Goražde 30. septembra u 14 časova, nakon čega su na lice mesta izašli policijski službenici Uprave policije Bosansko-podrinjskog kantona MUP-a Goražde.

Na licu mesta zatečeni su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, kao i zaposleni u Civilnoj zaštiti, koji su angažovani na lokalizaciji požara.

O svemu je obavešten i dežurni istražitelj Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji je izašao na lice mesta.

Dalji rad na ovom događaju, kao i istraga, biće nastavljen nakon što se požar lokalizuje, s obzirom na to da trenutno nije moguće bezbedno sprovesti istragu.