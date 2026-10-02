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Službenici Granične policijske inspekcije na aerodromu Memingen vratili su dva državljanina Bosne i Hercegovine nazad u domovinu, nakon što su im odbili ulazak u Nemačku.

Naime, kako se navodi u saopštenju Granične policije, zbog neuverljivih navoda o svrsi i trajanju boravka, 31-godišnjem i 18-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine odbijen je ulazak u Nemačku.

Tokom kontrole putnika, koji su doputovali iz Sarajeva, službenici Granične policijske inspekcije Memingen na aerodromu Memingen u Memingenbergu ustanovili su nedoslednosti u izjavama dvojice državljana Bosne i Hercegovine.

Pošto nisu ispunili uslove za ulazak, oba muškarca su vraćena prvim letom nazad u Bosnu i Hercegovinu.

Za dalju istragu nadležna je služba Granične policijske inspekcije Memingen.