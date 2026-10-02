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Policija u Bosni i Hercegovini uhapsila je lekarku zbog sumnje da je nezakonito obavljala privatnu praksu i naplaćivala usluge pacijentima, koristeći pritom svoj status zaposlene u Domu zdravlja Vitez.

To je potvrdilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema policijskom saopštenju, pedesetjednogodišnja radnica Doma zdravlja (identifikovana inicijalima P.K.G.) privedena je u Vitezu po nalogu Tužilaštva Srednjobosanskog kantona. Protiv nje je podneta krivična prijava zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja.

- Obavljajući posao lekara specijaliste u javnoj ustanovi Dom zdravlja Vitez, a zloupotrebljavajući službeni položaj i prekoračujući svoja ovlašćenja, ona je nakon radnog vremena u privatnoj ordinaciji vršila preglede pacijenata, iako nije ispunjavala propisane uslove za obavljanje privatne prakse. Tokom tih pregleda izdavala je recepte i lekarske nalaze overene službenim pečatom Doma zdravlja, ali nije evidentirala pacijente niti izdate recepte u službenim knjigama evidencije. Za te usluge naplaćivala je novčanu naknadu, čime je ostvarila protivpravnu imovinsku korist - naveli su iz policije.

Pronađeni dokazi i nastavak istrage

Pretresom privatne kuće pronađen je novac za koji se sumnja da potiče od pružanja medicinskih usluga, kao i overena dokumentacija, recepti, papiri sa pečatom Doma zdravlja i drugi dokumenti koji će se koristiti u daljem postupku. Policija je takođe saslušala više osoba koje su koristile njene usluge i pribavila medicinske nalaze i recepte koje je izdala osumnjičena lekarka.