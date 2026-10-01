Slušaj vest

Predsednik Republike SrpskeMilorad Dodikizrazio je saučešće povodom smrti bivše predsednice Biljane Plavšić, poručivši da je ona zadužila Republiku Srpsku i da je zaslužila sve državne počasti. Dodik je poručio da je ona bila njegov blizak saradnik.

- Kao predsednik Republike Srpske, kao čovek koji je u teškim vremenima zajedno sa rukovodstvom tadašnje Srpske stala u odbranu srpskog naroda, a kasnije i u formiranju Srpske - zadužila je Republiku Srpsku. Borila se za srpski narod. Kao predsednica Republike Srpske zaslužila je sve počasti - poručio je Dodik.

Dodik je dodao da se Plavšićevaborila za što bolji položaj Republike Srpske.

- Nažalost, potpuno neopravdano je odgovarala u Haškom tribunalu. Ali to je bio jedan trend u kome je bilo ko ko je bio na poziciji u Srpskoj odgovarao, a da ništa lično nije učinio što se tiče krivičnih dela. Učinićemo sve da joj, kao bivšoj predsednici, pripadnu sve počasti Srpske. Ona je svoj život posvetila Srpskoj - kaže Dodik.

- Njeno ime ostaje upisano u istoriju Republike Srpske - kao ime žene koja je pripadala generaciji koja je u najtežim vremenima gradila prve institucije, prve temelje i prvu svest o tome da srpski narod mora imati sopstveni institucionalni okvir u kojem će sam odlučivati o svojoj sudbini. To je generacija kojoj dugujemo svest i odlučnost da kao narod udarimo temelje večnosti Republike Srpske. Svojom pojavom, obrazovanjem i odlučnošću pokazala je da u presudnim trenucima nema mesta kolebanju. Bila je tu kada se Republika Srpska rađala, kada su se donosile odluke istorijske težine i kada je trebalo zastupati politički položaj srpskog naroda pred svetom - dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kaže da je njen odlazak još jedan podsetnik na vreme borbe, odricanja i velikih izazova na putu stvaranja Republike Srpske.

- Vreme koje je oblikovalo sudbinu našeg naroda i koje ne smemo zaboraviti. Porodici Plavšić izražavam iskreno saučešće. Neka počiva u miru - dodaje Dodik.