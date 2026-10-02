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Policija je uhapsila L.B. iz Laktaša i dva maloletnika nakon što je jedan meštanin prijavio da su nepoznati muškarci oštetili njegovo vozilo, a potom fizički nasrnuli na njega i njegovu suprugu.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, njihovi pripadnici su identifikovali i u sredu, 30. septembra, uhapsili L.B. iz Laktaša, kog sumnjiče za oštećenje i oduzimanje tuđe stvari i nasilničko ponašanje, i dva maloletna lica zbog sumnje u nasilničko ponašanje.

- Naime, nadležnoj policijskoj stanici istog dana oko 23.30 muškarac iz Laktaša prijavio je da su nepoznata muška lica oštetila njegovo putničko vozilo, a potom fizički nasrnuli na njega i njegovu suprugu - rečeno je iz policije.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

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