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Nesrećase dogodila oko 12:40 časova na magistralnom putu Gradiška - Banjaluka u Laktašima.

Učestvovali su automobil "pežo" i motocikl.

- Telesne povrede je zadobio maloletni vozač motocikla koji je prevezen u UKC RS radi ukazivanja lekarske pomoći - rekli su u PU Banjaluka.

Na licu mesta izvršen je uviđaj.

(Kurir.rs/Srpskainfo/Foto: Ilustracija)

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