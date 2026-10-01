U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u Laktašima povređen je maloletni motociklista, potvrđeno je u PU Banjaluka
Bosna i Hercegovina
DETALJI STRAVIČNE NESREĆE U LAKTAŠIMA: Povređeni maloletni motociklista hitno prebačen u bolnicu, sudarili se "pežo" i motor!
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Učestvovali su automobil "pežo" i motocikl.
- Telesne povrede je zadobio maloletni vozač motocikla koji je prevezen u UKC RS radi ukazivanja lekarske pomoći - rekli su u PU Banjaluka.
Na licu mesta izvršen je uviđaj.
(Kurir.rs/Srpskainfo/Foto: Ilustracija)
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