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Policijskoj upravi Banjaluka prijavljeno je da je poslednji put viđena danas oko 11:50 časova kod hotela "Talija" u Banjaluci, odakle joj se izgubio svaki trag.

- Visine je oko 165 centimetara, sitnije građe, na sebi je imala majicu kratkih rukava bež boje i tamno plave pantalone - kažu u PU Banjaluka.

Marija Lus Foto: PU Banjaluka