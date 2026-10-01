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Policijskoj upravi Banjaluka prijavljeno je da je poslednji put viđena danas oko 11:50 časova kod hotela "Talija" u Banjaluci, odakle joj se izgubio svaki trag.

- Visine je oko 165 centimetara, sitnije građe, na sebi je imala majicu kratkih rukava bež boje i tamno plave pantalone - kažu u PU Banjaluka.

Marija Lus
Marija Lus Foto: PU Banjaluka

Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve građane ukoliko uoče nestalu osobu ili dođu do bilo kakvih saznanja o istoj, to prijave najbližoj Policijskoj stanici ili pozivom na besplatni broj telefona 122.

(Kurir.rs/Srpskainfo)

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