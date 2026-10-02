Bosna i Hercegovina
IFETA KARIĆ (64) OSUĐENA NA DESET GODINA ROBIJE: Ubila muža nožem u porodičnoj kući
- Kantonalni sud u Tuzli osudio je Ifetu Karić (64) iz Gračanice na deset godina zatvora zbog ubistva supruga.
- Prema presudi, 21. septembra 2025. u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici nožem ga je ubola u stomak, a on je od zadobijenih povreda preminuo istog dana.
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Kantonalni sud u Tuzli osudio je Ifetu Karić (64) iz Gračanice na deset godina zatvora zbog ubistva supruga.
Kako su se kazali iz Kantonalnog suda u Tuzli, ona je proglašena krivom jer je 21. septembra 2025. godine u popodnevnim satima, u porodičnoj kući u mjestu Donja Orahovica, kod Gračanice nožem usmrtila supruga S. K.
To je, kako je navedeno u presudi, uradila ubodom nožem, iako svesna da tako može usmrtiti člana porodice.
"Ona je suprugu S. K. nanela ubodnu ranu u predelu stomaka, a tom prilikom je on zadobio teške po život opasne telesne povrede, usled kojih je istog dana preminuo", istaknuto je u presudi.
Nakon objave presude sud je doneo rešenje kojim se prema optuženoj ukida pritvor, te je ista puštena na slobodu.
(Kurir.rs/Klix)
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