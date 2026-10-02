Slušaj vest

Kantonalni sud u Tuzli osudio je Ifetu Karić (64) iz Gračanice na deset godina zatvora zbog ubistva supruga.

Kako su se kazali iz Kantonalnog suda u Tuzli, ona je proglašena krivom jer je 21. septembra 2025. godine u popodnevnim satima, u porodičnoj kući u mjestu Donja Orahovica, kod Gračanice nožem usmrtila supruga S. K.

To je, kako je navedeno u presudi, uradila ubodom nožem, iako svesna da tako može usmrtiti člana porodice.

"Ona je suprugu S. K. nanela ubodnu ranu u predelu stomaka, a tom prilikom je on zadobio teške po život opasne telesne povrede, usled kojih je istog dana preminuo", istaknuto je u presudi.

Nakon objave presude sud je doneo rešenje kojim se prema optuženoj ukida pritvor, te je ista puštena na slobodu.

(Kurir.rs/Klix)

Ne propustiteBosna i HercegovinaOTAC PETORO DECE IZ BiH UBIJEN NA BUVLJAKU U SAD! Posle bizarne svađe ga pregazio kombijem i priklještio uz zid
Mirhad Čehić (59), muškarac poreklom iz Bosne i Hercegovine koji je ubijen na buvljaku u Mičigenu u SAD
HrvatskaKRISTIJAN ALEKSIĆ OSUĐEN NA 40 GODINA ZATVORA! Izvršio je monstruozno ubistvo dečaka Luke Milovca! "Ne kajem se, žao mi je jedino čizama koje sam izderao"
Kristijan Aleksić
HrvatskaKRVAVI PIR U ŠIBENIKU DOBIJA JEZIV PREOKRET?! Maloletnica bila u apartmanu dok je drogirani ubica sejao smrt NOŽEM, trag vodi do TEŠKOG PROPUSTA?!
Hrvatska policija.jpg
PlanetaNEKE SU NESTALE, 5 ŽENA IZGLEDA MRTVO NA SNIMCIMA! Stravični zločini u kući PORNOGRAFA UZNEMIRILI celu naciju! Nađeno 700.000 JEZIVIH zapisa! (FOTO/VIDEO)
Judžin Horš Rejmond Horš