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Kantonalni sud u Tuzli osudio je Ifetu Karić (64) iz Gračanice na deset godina zatvora zbog ubistva supruga.

Kako su se kazali iz Kantonalnog suda u Tuzli, ona je proglašena krivom jer je 21. septembra 2025. godine u popodnevnim satima, u porodičnoj kući u mjestu Donja Orahovica, kod Gračanice nožem usmrtila supruga S. K.

To je, kako je navedeno u presudi, uradila ubodom nožem, iako svesna da tako može usmrtiti člana porodice.

"Ona je suprugu S. K. nanela ubodnu ranu u predelu stomaka, a tom prilikom je on zadobio teške po život opasne telesne povrede, usled kojih je istog dana preminuo", istaknuto je u presudi.

Nakon objave presude sud je doneo rešenje kojim se prema optuženoj ukida pritvor, te je ista puštena na slobodu.