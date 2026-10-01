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U centru Sarajeva danas je došlo do tuče više osoba, a u sukobu su, prema videosnimku, korišćene i letve, kao i barske stolice iz obližnjeg ugostiteljskog objekta, preneo je portal Klix.ba.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je da su primili prijavu o narušavanju javnog reda i mira.

"Patrola je na terenu gde se utvrđuju sve okolnosti", kazali su iz MUP-a KS.

Na videosnimku se može videti da je tokom sukoba u ulici Zelenih beretki došlo do fizičkog obračuna, pri čemu su korišćeni i predmeti iz obližnjeg kafića.

Više informacija o ovom incidentu biće poznato nakon okončanja uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Kurir,rs/Klix

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