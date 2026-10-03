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Na magistralnom putu Tuzla - Sarajevo, u mestu Đurđevik na području grada Živinice, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo i pešak.

U nesreći je smrtno stradao pešak, muška osoba starije životne dobi.

O nesreći je obavešten dežurni kantonalni tužilac koji će rukovoditi uviđajem na mestu događaja, dok će uviđaj obaviti policijski službenici Policijske uprave Živinice.

Saobraćaj je na ovoj deonici magistralnog puta bio obustavljen do okončanja uviđaja.

(Kurir.rs/Dnevni avaz)

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