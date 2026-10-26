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Dve saobraćajne nesreće u razmaku od samo deset minuta dogodile su se u nedelju poslepodne na magistralnom putu M-17 na području Mostara.

U 16 sati i 30 minuta na magistralnom putu M-17 kod benzinske pumpe Selex, severno od Mostara, sudarila su se dva motorna vozila, pri čemu je jedno od njih završilo u jarku pored puta.

Kako je za Bljesak potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova HNK, u ovoj nesreći nije bilo povređenih osoba. Saobraćaj se odvija otežano, a vozila se propuštaju naizmenično jednom trakom.