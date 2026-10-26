DVE SAOBRAĆAJKE U ROKU OD 10 MINUTA KOD MOSTARA! Jedno vozilo završilo u kanalu, saobraćaj se odvija naizmenično
- Na magistralnom putu M-17 kod Mostara dogodile su se dve saobraćajne nesreće u razmaku od deset minuta.
- U obe nesreće učestvovala su po dva vozila, a u jednoj je automobil završio u jarku pored puta.
- Nije bilo povređenih, ali se saobraćaj odvija otežano i vozila se propuštaju naizmenično jednom trakom.
Dve saobraćajne nesreće u razmaku od samo deset minuta dogodile su se u nedelju poslepodne na magistralnom putu M-17 na području Mostara.
U 16 sati i 30 minuta na magistralnom putu M-17 kod benzinske pumpe Selex, severno od Mostara, sudarila su se dva motorna vozila, pri čemu je jedno od njih završilo u jarku pored puta.
Kako je za Bljesak potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova HNK, u ovoj nesreći nije bilo povređenih osoba. Saobraćaj se odvija otežano, a vozila se propuštaju naizmenično jednom trakom.
U 16 sati i 40 minuta u naselju Šehovina u Mostaru, na magistralnom putu M-17, dogodila se i druga nesreća u kojoj su takođe učestvovala dva motorna vozila. U ovoj nesreći nije bilo povređenih, a saobraćaj se odvija otežano, uz naizmenično propuštanje vozila.
(Kurir.rs/Klix.ba)