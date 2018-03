BOSANAC OSVOJIO 220.000 EVRA NA POKERU: Osvojio turnir i postao zvezda u regionu!

Amar Begović iz Visokog osvajač je finalnog pokeraškog turnira "The World Series of Poker Circuit" koji je održan u češkom Rozvadovu, a osvajio je 220.000 evra. Zbog toga je ovaj Visočanin preko noći postao popularan u celom regionu.

Kako su kazali njegovi rođaci, koji nerado govore o tome da se Amar profesionalno bavi pokerom, "jer mu to donosi i lošu sreću", on se zbog toga i odselio iz BiH.

"Otišao je pre tri-četiri godine u Nemačku sa suprugom i detetom. Žive u Nersingenu u Bavarskoj. Videli smo da je osvojio turnir, svi sada pišu o njemu", rekao je Amarov rođak.

Pokeraši nisu od onih koji oberučke prihvataju razgovor s novinarima.

"Hvala vam na interesovaanju, ali ne bih govorio za medije", rekao je Amar novinarima Avaza.

Dejan Divković, Amarov kolega, objasnio da igrači pokera uglavnom ne žele da govore za javnost.

"To nikako nije dobro za igrače", objašnjava Divković.

Ovo je njegov najveći uspeh. Prethodni najbolji rezultat ostvario je 2009. na turniru odigranom u Sarajevu. Tada je osvojio 10.910 evra. Begović je u finišu bio bolji od drugoplasiranog Timura Margolina iz Izraela, koji je osvojio 135.000 evra.



"Koliko ja znam, njegov otac nije baš ponosan na to što Amar igra poker. Sve je počelo kao hobi, a sada ceo svet zna za njega. Ali, to je njegov izbor. Sećam ga se, to je divan momak, pametan. I hladan je k'o špricer, što se kaže, nema emocija. Takvi smo mi Begovići", kaže njegov rođak.

Na zvaničnoj stranici turnira u Rozvadovu prikazani su poslednji potezi koje je povukao Amar Begović. Od samog početka, Izraelac Timur Margolin je imao jače karte, imao je dva kralja. Poslednja karta bila je presudna, i Amaru je donela prednost jer je imao triling dama. Dobivši treću damu, pobedio je Izraelca i osvojio 220.000 evra.

Kurir.rs/Avaz.ba

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kurir

Autor: Kurir