TRAŽE PRAVDU OD SUDA U STRAZBURU: Kako su moćnici Salihović i Imamović oteli stan porodici Lukić

Glavni akteri ove priče su Vesna Lukić-Markudov, ćerka heroine Ninele Markudov, nekadašnje predsednice SUBNOR-a u Tuzli, gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i Goran Salihović, smenjeni glavni državni tužilac.

Ninela Mardukov je preminula 1992, neposredno uoči rata u BiH, a već 1993. njena ćerka Vesna sa suprugom Draganom i decom pakuje kofere i beži u Holandiju, gde i danas živi. Stan ostaje prazan, ali samo nakratko. U njega se tada, prema izjavama svedoka, pod naoružanom pratnjom useljava Jasmin Imamović.

Po završetku rata, Lukići su pokrenuli proceduru za povrat stana. Iako je Vesna Lukić priložila svu potrebnu dokumentaciju i dokaze da je stan njihovo porodično vlasništvo, Opština Tuzla, kojom je već tada rukovodio Imamović, odbila je zahtev. Zatim su Lukići podneli žalbu Kantonalnom sudu u Tuzli, koja je uvažena, ali porodici Lukić stan nije vraćen.

Glavni krivac, odnosno ključni čovek zahvaljujući kom je Imamović ostao u tom stanu je Goran Salihović, tadašnji predsednik Opštinskog suda za prekršaje u Tuzli i Imamovićev prijatelj. Kako su Lukići tada izjavili, Salihović je u gradu vrbovao ljude koji će lažno svedočiti da Vesna nikad nije živela u tom stanu, pa stoga i nema pravo na njega.

Porodica Lukić-Markudov iz Tuzle tačno 19 godina čeka epilog kafkijanskog slučaja koji je pred Sudom za ljudska prava u Strazburu pokrenula protiv sistema, tačnije gradskih vlasti u Tuzli koje su joj u klasičnoj otimačini oduzele stan.

Zbog svega toga, Kantonalnom sudu Tuzla podneta je krivična prijava protiv Salihovića, i to zbog sumnje da je počinio krivično delo zloupotrebe položaja u vezi s krivičnim delom ucene, davanja lažnog iskaza i iznuđivanja iskaza i sprečavanja dokazivanja.

Prema prijavi, Salihović nikad nije odgovarao - navodno zbog svojih veza u ovim pravosudnim institucijama. Kasnije je Salihović postao predsednik Opštinskog suda u Sarajevu, a zatom i prvi čovek Državnog tužilaštva. Ali porodica Lukić nije odustajala, već je slučaj prijavila i Sudu za ljudska prava u Strazburu. Kako kaže Vesna, slučaj je još pred ovim sudom.

"Ne smem da govorim o tome u kojoj je to sve fazi. Pričala sam za medije nekoliko puta o svemu tome. Sve se to zna, ali mi još nemamo stana", kaže Vesna Lukić. Ona je još ranije izjavljivala da želi da se vrati s porodicom u Tuzlu. Kaže da bi to trebalo da bude novi početak i za njenog sin, koji se rodio u oduzetom stanu. Nažalost, kako kaže, nije optimista da će se ovaj slučaj ikad rešiti u njenu korist.

