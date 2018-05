(VIDEO) ON JE NAREDIO NAPAD U DOBROVOLJAČKOJ: Ejup Ganić i rukovodstvo BiH odgovorni za pokolj vojnika JNA!

Ministarstvo unutrašnjih poslova BiH donelo je odluku da se od 29. aprila 1992. godine napadaju svi konvoji JNA na izlasku iz kasarni, tako da je i napad od 3. maja u Dobrovoljačkoj ulici, u kojem su ubijena 42 vojnika, izveden po tom naređenju.

Otkriveno je i da je predsedništvo BiH znalo da je rat regularnoj vojsci objavljen.

Delimustafić u izjavi datoj 29. januara 2002. naveo kako je Ganić, tada ratni član Predsedništva BiH, 3. maja imenovao Odbor za razmenu predsednika države (Alije Izetbegovića) i komandanta Druge vojne oblasti JNA.

"Ganić je bio u ulozi vrhovnog komandanta vojske, kao predsednik Predsedništva, dok su Efendić (tada komandant Teritorijalne odbrane, TO, BiH), Sefer Halilović, Mustafa Hajrulahović zvani Talijan, Zaim Backović zvani "Zagi", Jovan Divjak, Fikret Muslimović i Kerim Lončarević bili njegovi pomoćnici. Štab je stalno dežurao u Predsedništvu", naveo je Delimustafić.

"Sve vreme zajedno sa Ganićem bio je u Predsedništvu sin Alije Izetbegovića, Bakir Izetbegović", rekao je Delimustafić u izjavi datoj pre 16 godina vojnom istražnom sudiji u Beogradu, u okviru istrage u predmetu KI 651/93.

I ključni svedok zločina i pripadnik kolone koja je napadnuta u Dobrovoljačkoj, general JNA u penziji Dušan Kovačević rekao je da je direktnu naredbu dao Ganić.

"Direktnu naredbu su dali Ganić i komandant Štaba odbrane TO. Sve je bilo pod njihovom komandom. Ta komanda za napad je snimljena, ona postoji kao i mnogi drugi dokazi. Kada se vodio taj razgovor, Ganić je rekao lično generalu Milanu Aksentijeviću, koji je bio posrednik između nas u komandi i Ganića, da smo mi zarobljenici i da nemamo šta da tražimo, nego samo da prihvatimo uslove koje je on (Ganić) postavio. Postoje i snimci gde on to javno kažze. On je naredio svojim potčinjenima da se Dobrovoljačka blokira i da nas sve pobiju. Ganić je tada rekao: 'Zapaliti i pobiti, niko neće proći pre dolaska UN'", kazao Kovačević.

Glavnokomandujući UNPROFOR, general Luis Mekenzi u svojoj knjizi je naveo Ganićevu naredbu.

"Ganićeva naredba koju je saopštio komandantima TO Efendiću i Muslimoviću, a oni preneli jedinicama na terenu, glasila je: 'Pustite da prođu bela UN vozila, a onda napadnite!'"

General je naveo napad je počeo odmah čim su dogovoreno mesto prošla vozila UN, u kojima su se nalazili Mekenzi, Izetbegović, Kukanjac i Izetbegovićeva pratnja.

Mekenziju su javili da je začelje kolone napadnuto.

Kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine napali su pripadnici Zelenih beretki, Patriotske lige, MUP i Teritorijalne odbrane RBiH dok su se mirno na osnovu postignutog sporazuma i uz garanciju mirovnih snaga UN povlačili iz Sarajeva.

Iako je MUP RS dostavio izveštaj Tužilaštvu BiH o počinjenom zločinu koji sadrži dokumenta, video i fono zapise, presretnute razgovore i druge dokaze koji potvrđuju da je napadom rukovodio tadašnji član Predsedništva RBiH Ejup Ganić i da su za njega bili odgovorni Jovan Divjak, Jusuf Pušina, Zaim Backović, Dragan Vikić i drugi za zločin nad vojnicima JNA niko nije odgovarao.

U februaru ove godine, Ustavni sud BiH doneo je odluku da Tužilaštvo BiH u roku od tri meseca mora da odgovori po pritužbama na obustavljanje istrage u slučaju "Dobrovoljačka ulica" protiv Ejupa Ganića, ratnog člana Predsedništva BiH, i Jovana Divjaka, generala tzv. Armije RBiH, i ostalih.

