(VIDEO) GRAĐANI STRAHUJU OD VELIKOG ZAGAĐENJA: Mrlja sa toksičnom hemikalijom u rijeci Bosni stigla u Šamac

Modričani danonoćno prate dešavanja na toku Bosne, kroz njihovu opštinu. Nadaju se da voda nije opasna po zdravlje, mada opreza nikada dosta.

Uprava oštine Modriča, preduzela je neophodne aktivnosti, pa su službe Civilne zaštite, ekološke inspekcije Voda Srpske na terenu i prate situaciju.

"Danas smo dobili informaciju da vidiljvih tragova na reci Bosni, za sada nema i da se to zadržava negde oko Kotorskog. I kontrolu uzorkovanja reke Bosne, stalno pratimo, tako da je situacija, na nekom nivou trenutne zagađenosti, same Bosne, kao što i jeste bila do sada", istakao je Nikola Savić, zamenik načelnika opštine Modriča.

"Јučerašnjim praćenjima u koordinaciji sa Republičkom upravom Civilne zaštite, insekcijskim organima Voda srpske, došli smo do saznanja, da su PH vrednosti, juče izmerene u Doboju bile uobičajene. Tako da je to ukazivalo da se PH vrednost pribiližila uobičajenim, koje Bosna inače ima", naglasio je Željko Terzić, samostalni stručni sradnik u OU Civilne zaštita Modriča.

Direktor Republičke uprave Civilne zaštite Mile Međed traži odgovornost zbog curenja opasnih hemikalija sa odlagališta taloga "Bijelo more" u Lukavcu, koje je izazvalo zagađenje zemljišta oko reka Spreče i Bosne i pomor ribe.

