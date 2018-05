DEJAN JE PREŽIVEO 5 UGRIZA ZMIJA: Ovaj Rogatičanin drži neslavan rekord, a evo šta kaže o susretima sa otrovnicama!

Poslednji, peti, ugriz zmije Dejan je preživeo 26. aprila ove godine oko 12.30 časova. Brzim reagovanjem prisutnih kolega iz Opštinske boračke organizacije u kojoj je zaposlen.

Prvi put zmija me ugrizla, koliko se sećam, pre osam godina. Bilo je to nedaleko od moje porodične kuće. Nagazio sam na zmiju i ona me je ugrizla za članak desne noge. Brzo sam prebačen do Doma zdravlja, primio serum i vratio se kući. Posledica, osim otoka koji je bio dan-dva nije bilo.

Drugi ugriz bio je neočekivano 12. novembra već naredne godine kada je zmije trebalo da pođu na zimsko spavanje. U blizini naše kuće bila je jedna ruševna kuća i štala. Tamo sam otišao da obavim neki posao i desio se ugriz i opet za nogu. Prva pomoć ukazana mi je u Domu zdravlja u Rogatici, a lečenje u Foči. Posledica nije bilo osim uobičajenog straha.

Treći put zmija me ugrizla uoči naše krsne slave Petrovdana 2014. Nagazio sam je u dvorištu naše kuće i ona me je ugrizla u gležanj desne noge. Ugriz je bio u venu i noga je naglo počela da otiče i plavi, a ja sam se fizički loše osećao. Da i ovoga puta nije bila brza i stručna intervencija rogatičkih lekara, pitanje je kako bi se sve to završilo. Za „uspomenu“ i sada imam ožiljak iznad članka na desnoj nozi, kaže Dejan.

Četvrti ugriz bio je u leto 2016. Nagazio sam je nedaleko od moje kuće i ona je u odbrani odradila svoje. Pošto sam je video i zaključio da se radi o "vodenjači", osim stavljanja hladnih obloga, lekarska pomoć nije mi trebala.

I tako. Pet ugriza zmija i Dejanu ništa. "Zlobnici" iz njegovog okruženja, kažu da su se najmanje dve "od njega otrovale"?!

U početku, priča on, intenzitet ugriza je negde u ravni ujeda pčele ili ose.

"Tako sam osetio i ovaj poslednji od pre nekoliko dana. Pri tome sigurno malo mi je pomogla nogavica farmerke koja je po svemu sudeći pokupila deo otrova koji je bio namenjen mojoj nozi. Da nije toga bilo moj zadnji slučaj mogao je imati i teže posledice. Ugriz je, najverovatnije bio poskoka, jer smo samo nekoliko metara niže videli jednog koji je brzo nestao u hrpi otpada. Uz to, moja noga je naglo oticala i na njoj su se počele pokazivati neke fleke čudnog izgleda, a ja sam se loše osećao – znojenje, mučnina, vrtoglavica".

Brza i efikasna lekarska intervencija doprinela je da sam u fočanskoj bolnici ostao samo jednu noć. Pušten sam na kućno lečenje uz odgovarajuću terapiju.

Ugriz na nozi još se vidi i Dejan se nada da će ovo biti kraj njegovih neslavnih susreta sa zmijama.

