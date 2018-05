OGLASIO SE MUP RS O SLUČAJU DAVIDA DRAGIČEVIĆA: Podnećemo krivične prijave zbog svakodnevnih prozivki i optužbi

"Na ovaj način navedeni će morati svoje tvrdnje da potkrepi materijalnim dokazima u postupku pred nadležnim sudom ili će u suprotnom snositi krivičnu odgovornost i sankcije u skladu sa zakonom", navodi se u saopštenju iz entitetske policije.

Podsećaju da je MUP, kako se dodaje, ispunio sve zahteve Davora Dragičevića tokom istrage o tragičnoj smrti njegovog sina Davida Dragičevića.

"U ovom slučaju je čak napravljen presedan, te je on kao oštećena stranka, uključen u istragu, što do sada nikada nije urađeno. Sve je preduzeto da bi on imao kompletan uvid u predmet i sve činjenice koje su do sada utvrđene u istrazi nadležnog tužilaštva i policije. Međutim, Dragičević i dalje pokušava da kriminalizuje institucije neutemeljeno kvalifikujući slučaj kao krivično delo ubistvo i optužujući iste za saučesništvo", navode iz MUPRS-a.

Dodaju da je "Davor Dragičević očito usmeravan i vođen od strane ljudi kojima je već duži vremenski period cilj podrivanje i rušenje ovog ministarstva i drugih republičkih institucija, a sve opet radi ostvarenja političkih ciljeva i planova ljudi koji na morbidan način koriste tragičnu smrt pokojnog Davida Dragičevića“.

Iz MUP-a RS-a još jednom izražavaju žalost zbog ove tragediju i podsećaju da se preduzimaju sve mere kako bi se rasvjetlio ovaj slučaj.

Građani okupljeni u grupi na Fejsbuku “Pravda za Davida” traže da se utvrdi ko je odgovoran za, kako tvrde, ubistvo Dragičevića, jer odbacuju prvobitne tvrdnje policije da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog dela.

Na zahtev poslanika opozicije za 10. maj je najavljena i posebna sednica entitetskog parlamenta o stanju bezbednosti u Banjaluci i Republici Srpskoj.

Beživotno telo ovog 21-godišnjeg mladića pronađeno je 24. marta na ušću Crkvine u Vrbas u Banjaluci, a porodica smatra da je ubijen iako zvanični podaci kazuju da je preminuo usled pada u reku.

