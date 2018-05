DODIK: Erdogan je veliki državnik velike zemlje, i sve je u redu dok ne osetimo mešanje u unutrašnja pitanja BIH!

Dodik je rekao da je političko organizovanje i delovanje u BiH slobodno i da sa samim dolaskom turskog predsednika u Sarajevo nema problema.

"Erdogan je veliki državnik jedne velike zemlje, i sve je to u redu do onog momenta dok ne osetimo da predstavnici te zemlje pokušavaju da se na neki način uključe u unutrašnje odnose u BiH. To je ono mesto gde se treba zaustaviti i reći da je to neprihvatljivo", naglasio je Dodik.

Dodik je naveo da će tek da se vidi kakve će posledice imati poseta turskog predsednika BiH.

Za navode o hiljadama ljudi koji su iz Evropske unije došli da prate Erdoganovu posetu BiH, Dodik kaže da očekuje da će daleko više zainteresovanih biti iz Sarajeva.

