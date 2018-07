DETALJI TRAGEDIJE U BiH: Adisa (40) udario grom jer je imao eksere i mobilni u džepu! Dvoje dece ostalo bez oca

U Bobarama za sinom Adisom Bašićem žale njegovi roditelji Safet i Siba i brat Elvis, a u susednom naselju Piljužići za suprugom i ocem plaču supruga Mirela, ćerka M. B. (16) i dvogodišnji sin D. B.

Tragedija se dogodila u nedelju oko 16 sati u naselju Piljužići na jednoj njivi. Prema rečima članova porodice, on je pre nevremena otišao da pomogne komšiji na utovaru bala slame na traktor, da ne pokisnu.

"Još ne mogu da dođem sebi. Voleo sam ga kao brata. On mi je bio sve, rođak, moja uzdanica. On me je nagovorio da sebi počnem da gradim kuću, da imam svoj dom. On se rodio u selu Bobare, a pre dve godine uselio se u novu kuću u Piljužićima. Imao je skladan brak i krasnu decu. Jedno vreme radio je u Kloteksu, a u isto vreme je nabavio dve krave i sagradio štalu. Ništa mu nije bilo teško da radi", kaže Adisov rođak Hamid Bašić.

Prema prvim informacijama, Adis je u rukama držao vile, pa se sumnjalo da je to privuklo grom, međutim, ispostavilo se da to ipak nije tačno. U džepu je imao mobilni i nekoliko eksera.

