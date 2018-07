PROROČICA ZARAĐIVALA NA TUĐIM MUKAMA, PA OPLJAČKANA: Brutalno se izblamirala pred policijom!

Skovali plan

Optuženi su prethodno skovali plan i pljačku isplanirali do najsitnijih detalja.

Oni su se belim "audijem" dovezli pred nekadašnji salon nameštaja koji je Nizama preuredila u luksuzni stambeno-poslovni prostor. E. B je razbio staklo na vratima prostorije u kojoj su se nalazili pretinci, a u kojima je proročica čuvala novac. Za to vreme A. M. je imala ulogu da bude ispred objekta i pažljivo gleda da neko ne naiđe.

Kada su uzeli plen, zajedno su vozilom pobegli u pravcu Tuzle. Brčanski istražitelji, u saradnji s kolegama iz drugih kantona, pokrenuli su veliku istragu koja je trajala više od tri meseca. To je, na kraju, rezultiralo rasvetljavanjem spektakularne pljačke i identifikacijom lopova. Interesantno je da su istražioci čak uspeli da pronađu ukradeni novac, i to do poslednje marke, koji je vraćen Nizami.

Veliko bogatstvo Nizama je stekla na tuđim mukama - proricanjem sudbine i navodnim lečenjem. Ona je, između ostalog, reklamirala nadljudske sposobnosti gostujući u emisijama koje su u ponoćnim terminima emitovale lokalne televizije. Neki od tih nastupa trajali su i po više od dva sata, sve dok to Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) nije zabranila.

Proročica se tu nije zaustavila pa je nastavila da se reklamira na društvenim mrežama.

Posle krađe, na društvenim mrežama su zbijane šale da proročica nije uspela da predvidi da će joj lopovi ukrasti novac.

Tvrdila da je ukradeno i zlato

Interesantno je da je u prijavi koju je Nizama podnela policiji neposredno nakon krađe stajalo da su joj, osim novca, ukradeni zlato i dokumenti.

Međutim, opsežna istraga, a kasnije i optužnica, pokazala je da, ipak, nedostaje samo novac.

