OTVORIO SEZONU PRODAJE GLASOVA: Zeničanin na Fejsbujku dao ponudu političkim partijama

Naime, on je svoj glas odlučio da proda, a društvene mreže su dobile još jedan zanimljiv oglas.

"Prodajem svoj legitimni glas na predstojećim izborima po principu ko više plati-njemu/njoj/njima glas. Ionako su me svi razočarali, a da se konačno uverim kako je to kad ti plate za glas jer svi o tome pišu, a meni nikad niko nije ponudio ni fening. Sad se JA nudim VAMA. Dokaz o glasanju ću uredno dostaviti u vidu digitalne fotografije glasačkog listića. Samo ozbiljne ponude, molim! Ponude primam do dana izborne tišine", stoji u oglasu veselog Zeničanina.

