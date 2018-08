IVANIĆ I ČOVIĆ: BIH neće tužiti Hrvatsku zbog Pelješkog mosta!

Srpski i hrvatski članovi Predsedništva BiH, Mladen Ivanić i Dragan Čović, izjavili su danas da BiH neće tužiti Hrvatsku međunarodnim sudovima zbog izgradnje Pelješkog mosta, kako su to najavili predsednici Predsedništva BiH Bakir Izetbegović i Veća ministara Denis Zvizdić.

"Tužba se ne može dogoditi. Ja nisam čovek koji će ići na preglasavanje", odgovorio je Ivanić. Ivanić je rekao da bi glasao za tu odluku kada bi bilo saglasnosti hrvatskog i bošnjačkog člana Predsedništva BiH.

"Ako bi bilo saglasnosti između njih dvojice, onda da, ali da ja budem taj koji odlučuje, zaista ne. S Hrvatskom ima mnogo tema o kojima se može razgovarati", rekao je Ivanić.

Hrvatski član Predsedništva Dragan Čović ocenio da je polemika oko izgradnje Pelješkog mosta deo predizborne kampanje dela bošnjačkih stranaka u BiH, ističući kako to ni na koji način ne može da utiče na realizaciju tog najvećeg infrastrukturnog projekta u Hrvatskoj.

Čović je nakon redovne sednice Predsedništva BiH, održane u Sarajevu, izjavio da pitanje gradnje Pelješkog mosta nije bilo na dnevnom redu i podsetio da tela državne vlasti u BiH nikada nisu donela odluku o protivljenju gradnji mosta.

Dodao je i kako zato ne postoji ni teorijska mogućnost da neko u ime BiH tuži Hrvatsku zbog Pelješkog mosta pred nekim od međunarodnih sudova, kako su to najavili predsednik Predsedništva BiH Bakir Izetbegović i Veća ministara Denis Zvizdić.

"To je isključivo u funkciji predizborne kampanje nekih političkih opcija u Sarajevu, a onda će doći neke druge teme i most više niko neće spominjati. To je barem moj stav", kazao je Čović.

Predsednik Predsedništva BIH Bakir Izetbegović u ponedeljak je ocenio da početak gradnje Pelješkog mosta predstavlja "flagrantno kršenje suvereniteta" ove zemlje i najavio je da će biti preduzeti odgovarajući koraci pred međunarodnim institucijama.

