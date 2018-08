PROTESTI U BIHAĆU ZBOG MIGRANATA: Stiže zima, a problem smeštaja za izbeglice još nije rešen! (VIDEO)

Oni su se okupili na Gradskom trgu nezadovoljni ponašanjem nadležnih, koji ne rade ništa konkretno po pitanju pronalaska adekvatnih smeštajnih kapaciteta za mnogobrojne migrante sa područja Unsko-sanskog kantona.

Podršku sugrađanima dao je i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić koji već izvesno vreme poziva nadležne u Savetu ministara i Ministarstvu sigurnosti BiH da hitno reaguju i reše probleme koje nosi migrantska kriza pre nego što stigne hladno vreme.

Organizator protesta je Forum građana "Bihaćka građanska inicijativa" u kojem ističu da je situacija u gradu poprimila "alarmantnu formu".

"Kada to kažemo, ne mislimo da ljudi po gradu nose oružje, nego je činjenica da u Bihaću 10 posto stanovništva, odnosno blizu 5.000 ljudi, čine migranti. To nije zanemariv procent, jer zamislite kada bi u Sarajevu bio taj procent, tada bi to bilo 50.000 ljudi", rekao je Halid Dedić, predsednik Foruma.

On ističe da je na početku migrantske krize u ovom gradu bilo mnogo problema vezanih za ishranu migranata, smeštaj, zdravstvenu zaštitu pa su se pojavile i razne bolesti.

U međuvremenu, stanje u domenu zdravstva i ishrane se popravilo, jer su pojedine UN organizacije postigle sporazume s domaćim institucijama i nevladinim organizacijama. Problem, međutim, i dalje predstavlja smeštaj migranata.

