VOZAČ HITNE POMOĆI SPREČIO FOČAKA DA SKOČI SA MOSTA: Viknuo sam SAČEKAJTE i uspeo da ga uhvatim za ruke!

Na mostu kod zgrade Opštine, očajni muškarac zakoračio je preko ograde s namerom da okonča svoj život.

Vozeći kola Hitne pomoći preko mosta, vozač Miljan Pavlović spazio je muškarca.

Miljan je zaustavio kola, iskočio iz njih i pritrčao nepoznatom čoveku povukavši ga preko ograde. Višegodišnji rad u hitnoj pomoći naučio ga je da u nepredvidivim situacijama sačuva razboritost i prisebnost, kako je i reagovao protekle noći, kaže Miljan Pavlović.



"Vraćao sam se sa Broda u 23 časa i primetio sam na mostu da čovek prelazi preko ograde. Zaustavio sam vozilo i viknuo, 'sačekajte, sačekajte'. Jedna noga mu je bila prebačena preko ograde, a drugu je nameravao da prebaci. Kako sam mu govorio da stane on je pokrete ubrzao, potrčao sam prema njemu i uspeo sam da ga uhvatim za ruke. On se i dalje opirao i govorio da ga pustim. U tom momentu naišao je momak na biciklu koji mi je pomogao da ga vratim“, kaže Miljan.



Doktor Igor Kapetanov, koji je protekle noći bio dežurni i Hitnoj pomoći Doma zdravlja u Foči, nesrećnom čoveku pružio je pomoć.

"To je neka tužna priča i drama koja se odigravala već godinama, a ovaj čin je vrhunac. Teško je bolestan, noga treba da mu se amputira, kaže da nema nikoga, živi u Sarajevu, a nema ni zdravstveno osiguranje. Pošto je poreklom Fočak, došao je u svoj grad da se ubije, jer tu su mu i roditelji sahranjeni. Sve je isplanirao, šta će da ostavi na mostu, onako kako to i rade samoubice. Pismo je napisao i pripremio neke sitnice kako bi se znalo ko je on. Čak је, što je mene najviše dirnulo, oko zdrave noge zamotao novac, kako bi ga mogli, kada ga nađu, sahraniti. To je baš tužna priča“ , rekao je Kapetanov.

69-godišnji muškarac S.V, trenutno je zbrinut u Univerzitetskoj bolnici u Foči.

