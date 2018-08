DODIK: Putin dolazi u Srpsku, a što se izbora tiče, ja sam već pobednik!

On podseća da je Lavrov u Banjaluci poslednji put bio pre gotovo dve decenije, u vreme dok je on bio premijer. Od tada nije dolazio, ističe Dodik.

Lavrov dolazi na postavljanje kamena-temeljca, da li će možda predsednik Rusije Putin da dođe na otvaranje centra?

U poslednja dva navrata, kada sam razgovarao sa Vladimirom Putinom, napomenuo sam mu tu ideju. Mislim da bi to bio ozbiljan razlog za njegov dolazak u Banjaluku i Republiku Srpsku. Ako me pitate da li mislim da će Putin doći u Srpsku na otvaranje centra, mogu vam reći da mislim da hoće.

Kakve poruke očekujete od Lavrova u Banjaluci?

Poseta je izraz jednog zajedničkog interesa i stava srpskog i ruskog naroda, naših crkava i država. Znam da će odmah biti raznih priča, da smo ruski "igrači" i slično. A i da ih bude, baš mi je svejedno. Lavrov je u Banjaluci zato što podržava našu orijentaciju, i u tom smeru očekujem i da ide razgovor. Možete da vidite Britance i Amerikance koji podržavaju širom sveta širenje njihove kulture, pa se niko ne buni.

U septembru je Vučić kod Putina, a šef ruske diplomatije sa vama u Banjaluci?

Za Srbe je to odlično! Za one koji nas ne vole - nije. Rusija poštuje naše stavove. Rusija nije protiv Bošnjaka, ni protiv Hrvata. To je činjenica. Stranci su imali snagu u BiH zato što im je dopušteno da udaraju na nas i da nama vladaju. Moj posao je da uvek branim Srpsku na svakom mestu, i to jasno pokazujemo strancima poslednju deceniju i više. Do 2014. godine, do kada je SNSD bio u vlasti u zajedničkim institucijama, strani namesnici stalno su govorili "ne možemo ovo, ne možemo ono". Naravno da ne mogu! Nismo im dopuštali da rade Srpskoj ono što ne mogu u svojoj kući. Ako jedan Donald Tramp izađe i kaže "Amerika pre svega", pa zašto mi ovde imamo problem da kažemo "Srpski narod, Republika Srpska i Srbija pre svega"? Eto, to ja kažem.

Nalazite se pod američkim sankcijama. Imate li problema zbog toga?

To uopšte nije važno. Ne potenciram to pitanje. Mislim da je to pokušaj da opozicija ima temu. Naravno da bih voleo da nema sankcija, ali mogu da živim i sa njima.

Očekujete li da nova američka administracija ukine te mere?

Očekujem. Nova administracija je korektna, ali ima problema sa starom.

Plasirana je i informacija da vam EU uvodi sankcije?

Opoziciji je to jedini cilj. Oni misle da jedino mogu da me pobede ako mi zabrane da se kandidujem. To je njihov jedini plan. Dobro im je Špira rekao: "Opoziciji i da ima svoju štampariju, to ne može pomoći da pobedi na izborima."

U BiH su stigli britanski obaveštajci. Koliki bi to moglo da ima uticaj na izbore u oktobru?

Ogroman! Pet ljudi najmanje je angažovano u OHR da održi priču nevladinog sektora i manifestacija protiv Srpske. Ubrzo ćemo izaći sa imenima tih ljudi. Znamo sve. Danas im poručujem da koliko god oni imaju podataka o nama, mi sve više imamo podataka o njima.

Razotkrili ste i USAID u vezi s plaćanjem nevladinog sektora u BiH, da radi protiv Srpske?

To vam je sinhronizovana akcija protiv Republike Srpske, a sve zbog aktuelne ambasadorke SAD u BiH. Ali ona će svejedno otići. Ja ću biti srpski član Predsedništva BiH, a ona penzioner. Tako se završava naš politički okršaj. Iz Sarajeva se uvek plasira priča da je Bosna država. Pa da je država, ne bi je vodili stranci.

Državni vrh Srbije, na čelu sa predsednikom Vučićem, vodi tešku borbu za očuvanje Kosova?

Vučić nosi ogroman teret svoje poštene namere da kosovsko pitanje postavi kao najvažnije državno pitanje Srbije. Pre dolaska Vučića na vlast, Kosovo je bilo izgubljeno za Srbiju. I niko ga nije otvarao i bilo je pitanje vremena zatvaranja priče, na štetu Srbije i srpskog naroda. Vučić je vratio snažno ovo pitanje kako bi zaštitio Srbe na Kosovu, ali i kako bi zaštitio Srbiju kao državu. Predsednik Vučić se danas bori za srpske interese i za srpski narod, kao što se američki predsednik bori za svoj narod i državu.

Često napominjete da sanjate san da Srbija i Srpska budu jedna država?

Mi smo u mentalitetu, veri i pismu zajedno. Ne možete podeliti jedan narod koji ima tako jaku sinergiju. Već jedan vek se ovde govori o bosanskim, hrvatskim, crnogorskim Srbima. Uvek se izbegava da se kaže da smo mi - samo Srbi. Imamo snagu u činjenici da Bosna ima povučenu unutrašnju liniju. Ako je nekadašnja unutrašnja linija Jugoslavije postala granica, ne vidim zašto to ne bi postala i ova u Bosni. Zar to već nismo videli u istoriji? Zanimljivo je da uvek postoje dvostruki aršini prema Srbima. Sve što važi za druge, za nas ne važi.

Srbija je u nekoliko navrata uvučena u konflikte sa BiH, uvek zbog bošnjačke politike i Bakira Izetbgovića?

Velika je greška smatrati da je Bakir Izetbegović Bosna i Hercegovina. Nije Bakir Bosna. On je samo jedan član Predsedništva BiH i član konstitutivnog naroda. Tek kada se trojica dogovore u Predsedništvu BiH, odnosno, utrojče, lepše zvuči, onda BiH može imati zvanični stav o nekom pitanju.

Nalazimo se pred oktobarskim izborima. Očekujete li pobedu za mesto srpskog člana Predsedništva BiH?

Ja sam već pobednik izbora! SNSD će, takođe, odneti ubedljivu pobedu. Idem u Sarajevo da predstavljam snagu Republike Srpske. Boraveći u Predsedništvu BiH, predstavljam čitavu Republiku Srpsku. Ne idem u Sarajevo da bih samo klimao glavom na zahteve Bošnjaka i Hrvata, po bilo kojem pitanju. U Predsedništvo BiH idem da zaštitim naša ustavna i zakonska prava. Svestan sam da ne odgovara međunarodnoj zajednici kad štitiš svoja prava. Međutim, ako žele partnera, moraju da uvažavaju Srpsku.

Već se plasiraju informacije da idete u Predsedništvo BiH da, između ostalog, potpišete ulazak BiH u NATO?

Za četiri godine će se NATO raspasti. Ma, kakav NATO!

A Očekujete li pobedu Željke Cvijanović u borbi za predsednika RS?

Apsolutno. Imam ogromno poverenje u Željku Cvijanović. Ona je šest godina bila predsednica Vlade i dokazani je borac za Srpsku. Veoma je opasna priča da na mestu predsednika treba da budu ljudi koji nisu ništa radili u životu. Mi moramo da jačamo status Srpske, a ne da ga slabimo.

Imate li već ime novog mandatara za sastav Vlade?

Premijer će biti iz SNSD, jer smo najjača stranka u Srpskoj. Pobeda će biti apsolutna na izborima, i moja i gospođe Željke Cvijanović za predsednika RS. Verujem da ćemo dosegnuti dve trećine poslanika u Narodnoj skupštini RS.

Priča se da ćete posle nekoliko meseci u Predsedništvu BiH da se vratite na mesto premijera RS, a nasleđuje vas Nebojša Radmanović?

Da li će se to desiti ili neće, ostavljam opoziciji da o tome razmišlja. Ono što bude u najvećem interesu srpskog naroda, to ću i uraditi. U interesu srpskog naroda nije da se u zajedničkim institucijama BiH ne poštuje srpski narod i Republika Srpska. Srpski član Predsedništva BiH je primarni deo RS. Ustav kaže da se u Srpskoj bira srpski član Predsedništva BiH, i on se u Sarajevu sastaje sa druga dva člana.

O Srebrenici A Da li je Srpskoj bio potreban novi izveštaj o Srebrenici? Verujem da jeste. Bilo je pitanje trenutka kada će do toga doći. Prvobitni izveštaj je bio neobjektivan i pun netačnih detalja. Niko iz Srpske ne negira zločin, ali je sveobuhvatnost mana ranijeg izveštaja. Mi nismo nikoga štitili. Oni koji su počinili zločine moraju da odgovaraju, ali isto tako tražimo da odgovaraju i oni koji su počinili zločine prema Srbima.

