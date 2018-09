MLADEN IVANIĆ: Političari iz Sarajeva greše što neće da pričaju o granici

"Cela granica je utvrđena, a samo je trebalo izvršiti određene korekcije oko Rudog. Prosto je neverovatno da ljudi nisu imali hrabrosti da to podrže, a bilo bi veoma pozitivno i rešilo bi čitav niz stvari u odnosima BiH i Srbije te izvršilo pritisak i na druge strane s kojima je problem granice daleko složeniji da i one pokažu dobru volju. Ovako su im političari iz Sarajeva dali alibi, ne želeći da se razgovara o bilo čemu. Zato mislim da je to ogromna greška", rekao je Ivanić.

Prema njegovim rečima, on neće odustati od insistiranja da se utvrdi granica BiH sa Srbijom i ocenjuje da to pitanje može da se reši po principu "metar za metar kvadratni, potpuno ista površina i samo ispravljanje nelogičnosti", što je, kako kaže, od interesa za narod u pograničnom pojasu.

On je ocenio i da će predstojeći trilateralni ministarski sastanak BiH-Srbija-Turska, koji će biti održan u Banjaluci 4. septembra, doprineti normalizaciji političkih prilika i BiH pozicionirati kao sedište diplomatskih inicijativa.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Beta/Miloš Miškov

