BOSNU NAPUŠTAJU ČITAVE PORODICE I ODLAZE U NEMAČKU: 18.000 ljudi napustilo svoja ognjišta od početka 2018. Samo iz Fojnice iselile se porodice Cvjetković, Miletić, Gujić, Bošnjak!

SARAJEVO - Od početka godine do danas iz Bosne i Hercegovine je prema zvaničnim podacima otišlo 18.000 ljudi.

Odlaze čitave porodice i to ne samo zbog nedostatka radnih mesta već i zbog ukupnog političkog i društvenog prilično negativnog ambijenta u kojem kako kažu ne vide perspektivu ni za sebe ni za svoju decu, piše Radio Slobodna Europa.

U poslednjih nekoliko meseci mesta poput Husina, kraj Tuzle, Fojnice, Vareša gradića u Srednjoj Bosni i niz drugih ostala su pusta. Kuće su zaključane, roletne spuštene, a noći sablasne. Otišle su čitave porodice. Samo iz Fojnice iselile su porodice Cvjetković, Miletić, Gujić, Bošnjak.

Posle najave da Nemačka, kako pišu tamošnji mediji, namerava do kraja godine da usvoji zakon kojim će se olakšati dobijanje radne i boravišne dozvole ljudima koji dolaze iz zemalja van Evropske unije iz nevladinog sektora upozoravaju da će se broj odlazaka u narednim mesecima dodatno povećati.

Četrdesetpetogodišnja Olivera, bivša radnica jedne banke u BiH, odlučila je da ode u Nemačku i proba da izgradi sigurniju budućnost. Za šest meseci našla je stalni posao, iznajmila stan i kupila auto.

"Celokupna situacija u društvu uticala je na moju odluku. Umorni smo od 'anarhije', sada tek vidim kolika je prednost kad živiš u uređenom sistemu i kada te poslodavac tretira kao ljudsko biće koje ima svoju vrednost. Za samo šest meseci života ovde život je dobio potpuno novi smisao i posle dugo vremena mogu da kažem da sam zadovoljna, da i ja imam budućnost", priča Olivera.

Mario Ivkić, novinar iz Brčkog, pre tri meseca otišao je sa porodicom u jedan manji njemački grad. Radio je 25 godina za brojne redakcije. Kaže novac nije bio problem ali politička i društvena situacija u BiH ne ostavlja prostor za veru u bolje sutra.

"Otišao sam kod rodbine u Njemačku za Uskrs. Proveli smo nekoliko dana u jednom predivnom gradiću. Oduševila me ljubaznost i gostoprimstvo tih ljudi. Onda smo jedan dan otišli u firmu u kojoj moj rođak radi da vidimo kako to tamo izgleda. Njegov šef mi je odmah ponudio posao. Objašnjavao sam da sam novinar i da ne dolazim iz te branše, a on mi je rekao da će mi rado pomoći da se prekvalifikujem", kaže Ivkić.

Nakon što je sa suprugom porazgovarao, odlučili su da probaju. Već tri meseca su u Njemačkoj.

"Ovde radimo i uživamo. Nama novac nije bio problem ni nedostatak posla, ali ovde postoji sistem, čovek se oseća sigurnije, bezbrižnije i samim tim zadovoljno. Sad možemo da planiramo budućnost. Pre četiri meseca nije mi palo na pamet da idem u Nemačku, sada mi ne pada na pamet da se vratim u Bosnu i Hercegovinu", ističe Mario Ivkić.

