NIJE VALJDA PACOLI OČEKIVAO CRVENI TEPIH U BANJALUCI: Milorad Dodik o otkazivanju posete ministra lažne države Kosovo Republici Srpskoj

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je bitno i najvažnije to da je Bedžet Pacoli odustao od dolaska u Banjaluku, ali ga, kaže, brine što je on saradnike našao u Sarajevu u ljudima koji bi takođe trebalo da brinu o Srbima u Bosni.

U izjavi za Tanjug Dodik kaže da je Pacoli njegovu izjavu da nije dobrodošao u Banjaluku protumačio kao pretnju.

Pa, nije valjda mislio da će za ministra spoljnih poslova lažne države Kosovo u Republici Srpskoj spremiti crveni tepih, zapitao je Dodik i dodao: " Neka Pacoli tumači moje izjave i neka se oseća kako god želi. Bitno je i najvažnije je da je odustao od posete Banjaluci, jer moja je dužnost da brinem o potrebama i osećanjima svih građana Republike Srpske".

Njega, dodao je, brine to što je Pacoli saradnike našao u Sarajevu u ljudima koji bi takođe trebalo da brinu o Srbima u Bosni.

"Ali od Crnadaka i Ivanića se valjda sve može očekivati, pa da i one koji rade protiv svog naroda pozovu u svoj dom. Milorad Dodik to neće raditi i to neka ne očekuju ni Pacoli, ni Haradinaj i Tači, ali ni njihovi novokomponovani prijatelji iz Sarajeva", naveo je predsednik Srpske.

Ipak, kaže Dodik, na jednu stvar koju je izgovorio Pacoli mora da odgvori.

"Kada vas takvi ljudi nazovu glavnim problemom za mir i stabilnost na zapadnom Balkanu dođe mi da se samo prezrivo nasmejem. Nijedan nealbanac, a naročito Srbi se u lažnoj državi Kosovo ne osećaju sigurnim za svoje i život svoje dece. Ubice Srba i dalje slobodno šetaju, pravoslavne svetinje su ugrožene, ljudi se i danas proteruju pod nadzorom tog istog Pacolija, a Dodik je glavna pretnja miru", naveo je predsednik Srpske i upitao: "Zašto".

U odgovoru na to pitanje Dodik ističe da je to zato što je mislio o interesima Srba i Srbije protiv koje Pacoli svakodnevno radi.

" Mi u Banjaluci dajemo podršku Srbiji i nadamo se mirnom rešenju kosovskog problema, ali utočište krvnicima našeg naroda nećemo davati. Na drugoj adresi tražite saveznike, mada vidim da vam i u Vašingtonu okreću leđa polako, pa donekle i razumem vaše šizofrene poteze", kazao je Dodik.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Marina Lopičić/EPA

Kurir

Autor: Kurir