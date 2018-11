DNS ISKLJUČIO ČUBRILOVIĆA I JOŠ 3 POSLANIKA IZ STRANKE Pavić: To što su uradili nije moglo da se oprosti (VIDEO)

"Ostajemo članovi stranke sve dok Glavni odbor ne donese konačnu odluku", poručuju četiri narodna poslanika. Marko Pavić odgovara da to što su uradili nije moglo da se oprosti.

"To je suština odluka koje smo danas doneli. One su vrlo teške. Teške su za sve nas koji radimo dugo godina zajedno, ali su bile neminovne, jer ne može se raditi na dva koloseka, moraju odluke biti usaglašene unutar stranke, i očigledno je da to ovaj put nije bilo", istakao je Marko Pavić, predsednik DNS-a.

Marko Pavić foto: Youtube/Printscreen

Pošto isključeni DNS-ovci, za razliku od pojedinih koji su ostali u stranci, imaju podršku koalicionih partnera, Pavić poručuje da ne zna hoće li DNS biti deo vlasti, ili će možda preći u opoziciju.

Kaže da će tu odluku doneti njihov najveći koalicioni partner, SNSD i njegov lider, Milorad Dodik. Spreman je da razgovara sa SNSD-om, ali i sa sada već bivšim stranačkim kolegama.

Milorad Dodik foto: Beta/Nevenko Erić

Isključeni članovi poručuju da su znali šta se sprema. Nedeljko Čubrilović nije došao na Predsedništvo i odluku nije hteo da komentariše. Sednicu je, nešto pre kraja, napustila i Spomenka Stevanović. Kaže da će se na odluku žaliti, a veruje da će je Glavni odbor na kraju poništiti.

Isključeni članovi ostaju uz predsednika Narodne skupštine, a najverovatnije

će formirati novi poslanički klub.

Predsedništvo DNS-a danas je raspustilo i Gradski odbor Banjaluka. Biće imenovano Povereništvo za Banjaluku, a na čelu će biti bivši rektor Univerziteta, Stanko Stanić.



Foto: Youtube/Printscreen

