PREGOVORI O FORMIRANJU VLASTI U KANTONU SARAJEVO: Ovo su naši partneri, a ne SDA

"Imamo sad jedan važniji problem, a to je nastavak konstitutivne sednice Skupštine KS kako bi u punom kapacitetu razmatrali budžet. To nam je sad prioritet, a uporedo intenziviramo razgovore u vezi resora u izvršnoj vlasti u KS", objasnio je on i dodao da danas nije bilo reči o premijerskoj poziciji, što ne znači da neće biti naredne sedmice.

"Dogovorili smo se da neće biti povećan broj ministarstava, ali mislim da bismo neka mogli da reformišemo. Prema nekom političkom bontonu NiP-u pripada premijerska pozicija, ali to će biti stvar dogovora", naglasio je Konaković.

Nermin Muzur iz ove stranke juče je rekao da je njihov kandidat za premijersku poziciju upravo Elmedin Konaković.

Damir Mašić (SDP) istakao je da za vikend nisu održani pregovori s SDA oko formiranja većine u KS.

"Ovo su naši partneri, a ne SDA. To je jasno i to je predsednik Nermin Nikšić i kazao. Naš osnovni prioritet jeste da nova vlada bude stabilna i zato smo zajednički dogovorili principe", kaže Mašić i potvrđuje da su pozicije i resori pitanje od sekundarniog značaja.

