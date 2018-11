JOŠ JEDAN SKANDAL U MEDICINSKOJ ŠKOLI U ZENICI: Lažno prijavila druga iz razreda za silovanje

Učenica trećeg razreda A.S. prijavila je druga iz razreda, A.J, da ju je silovao. Ovu informaciju potvrdila je Mirna Poljac, portparol Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

Kako se saznaje, srednjoškolci su imali seks u februaru ove godine. Međutim, do potpunog preokreta došlo je nakon što je učenica otišla na ginekološki pregled.



"Tada su njeni roditelji saznali da je imala seksualni odnos, zbog čega je ona, kako bi sebe zaštitila, kazala da ju je A.J. silovao", govori izvor blizak istrazi.

Posebno je interesantno da je prijava o silovanju primljena tek u septembru, sedam meseci nakon seksualnog odnosa.



"Ako dođe do Suda, on ima ključni dokaz s obzirom na to da je snimao njihov odnos, a na kome se jasno vidi da nema govora o nasilnom seksu nego da se radi o odnosu na koji su oboje pristali", otkrio je izvor blizak osumnjičenom mladiću, dodavši da on ima i prepisku poruka s interneta, gde su dogovorili intimno druženje, što je još jedan od dokaza da o silovanju nema govora.

Kurir.rs/Avaz.ba

Foto: Avaz.ba

