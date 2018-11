BJELICA: Govedarica nema podršku Skupštine stranke, pa isključuju ljude koji su javno iznosili svoje mišljenje

"Oni sada prete ljudima, upozoravaju ih i primoravaju da ćute. Misle da je stranački pečat sveti gral, koji će sačuvati pozicije isključivanjem svih koji imaju kredibilitet, stav i mišljenje, a ne vide da će ostati bez članova i poslanika i da će ovakvim radom i ostankom na čelu SDS na narednim opštim izborima, a pre toga i na lokalnim, doživeti katastrofu i ući u istoriju kao rukovodstvo državotvorne stranke koja nije prešla cenzus, te nakon toga možda i nestati", navodi Bjelica.

On ističe da se to ne sme dopustiti i da ne može da ćuti i pusti da "ode niz vodu" 28 godina rada, izgrađivanja stranke, od mesnih i opštinskih odbora do gradskih i republičkog.

"Njima smeta kontinuitet i svaki snažan član stranke. Odrađuju to mnogo bolje od svih visokih predstavnika. Zaključili su to strani i nedobronamjerni faktori koji su ranije SDS napadali direktno, a sada koriste upravo članove SDS", naveo je Bjelica u pisanoj izjavi.

On naglašava da od članstva i sipmatizera dobija poruke da treba da se kandiduje za predsednika SDS i da zbog njegovih jasno formulisanih i izrečenih stavova podršku dobija od odbornika i skupštinske većine na Sokocu, odbornika u Skupštini Grada Istočno Sarajevo i velikog broja članova i funkcionera iz Izborne jedinice osam.

"Lično mislim da na unutarstranačkim izborima treba da bude više kandidata - tu je i Milan Miličević, Mićo Mićić i mnogi drugi. Stranka bi pokazala istinsku demokratiju kada bi imala tri ili četiri kandidata na izborima za novog predsednika stranke", navodi Bjelica.

On je uveren da se sa kursa i borbe za pravu politiku SDS sišlo zbog pojedinaca kojima je lično iznad javnog, a materijalno iznad Republike Srpske, pa potom i stranke, dodajući da je sa partiotskog pristupa politici u SDS skrenuo prvo Mladen Bosić, a potom i Govedarica.

Bjelica ističe da su u stranku voljni da se vrate mnogi koji su napustili SDS ili samovoljom predsednika isterani, te za to očekuje podršku velikog broja pripadnika Boračke organizacije, porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, oficira Vojske Republike Srpske, pripadnika MUP, potomaka osnivača stranke i drugih.

Kurir.rs/ RTRS

Foto: Printscreen/ Youtube

Kurir

Autor: Kurir