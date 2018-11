INCIDENT U BANJALUCI: Napadnut urednik RTRS, reagovala i policija

Mihailović je rekao da ga je Blagić pratio najmanje 30 metara i sve vreme provocirao i govorio kako treba da ide u zatvor i kako će svi na RTRS doći na red, "ma šta mu to značilo".

"Kada smo došli do semafora, on je krenuo da mi se unosi u lice i da mi psuje sve živo i mrtvo, majku, oca, a kad mi je opsovao dete dobio je šamar", rekao je Mihailović.

On je napomenuo da je svemu tome što se danas dešavalo prethodilo nekoliko veoma ozbiljnih pretnji.

"Sećamo se jedne koja je objavljena kada je rekao da se `Siniša Mihailović i još dvoje mojih kolega dobro, dobro pripaze kada ga vide na ulici`", podsetio je Mihailović.

On je dodao da je sve te pretnje ignorisao, te da je Blagiću i danas rekao da se skloni, ali da on to nije hteo.

Mihailović je objasnio da je na 50 metara od njih bila policijska patrola i da su na njegov predlog sami otišli da se prijave, ali da je Blagić i tada pokušao da ga isprovocira govoreći kako je ničim izazvan napadnut.

On kaže da se u međuvremenu pojavio i svedok koji je policiji potvrdio njegovu verziju priče.

"Posle svih onih pretnji koje smo prijavljivali policiji i koje tužilaštvo nije prihvatilo, ne mogu da čekam da bi me on izbo nožem, napao moje dete ili nekog mog da bi onda država reagovala. Kada neko nekog napadne, a smatram da sam ja napadnut, onda mora snositi posledice", zaključio je Mihailović.

Na Fejsbuk profilu Udruženja "Restart Srpska" danas je objavljeno da je Blagića, kako su naveli, brutalno napao urednik Informativnog programa RTRS Siniša Mihailović.

Portparol Policijske uprave Banjaluka Marija Markanović rekla je ranije danas da su policijski službenici jutros oko 9.00 časova postupili po prijavi narušavanja javnog reda i mira od strane dva lica na raskrsnici Ulica Živojina Mišića i Gavre Vučkovića u Banjaluci.

"Preduzimaju se sve potrebne mere i radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti primljene prijave i odgovornosti učesnika", rekla je Markanovićeva.

