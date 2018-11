KORMAK: Milorad Dodik ostaje pod sankcijama SAD!

Odgovarajući na pitanje novinara o odnosu prema lideru SNSD i novoizabranom predsedavajućem Predsedništva BiH Miloradu Dodiku, Kormak je kazala da je "ovde da sprovodi politiku SAD i ta politika uključuje traženje odgovornosti od ljudi koji se nalaze pod raznim sankcijama Vlade SAD".

Kako je istakla, "kada je reč o Dodiku, to je Zakon o sankcijama prema Zapadnom Balkanu. U Vašingtonu imamo jak osećaj prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, a to je da taj sporazum ima ključnu ulogu u BiH i to treba braniti".

Ona je navela da će SAD u budućnosti raditi s Dodikom kao izabranim članom Predsedništva BiH iz poštovanja prema toj instituciji i ulozi koju ima tamo.

"Ovo je bila pojedinačna sankcija protiv Dodika. Nemamo nikakvih problema da sarađujemo s RS, s građanima RS-a i vlastima. Partnerstvo SAD i nastojanje da se pomogne BiH, sve će se to nastaviti", zaključila je Kormak.

