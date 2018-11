ISPOVEST DEVOJKE IZ BIHAĆKE SEKS-AFERE: Svi upiru prstom u mene, roditelji su u šoku, ali ću raskrinkati Blaževića!

Ona govori o tome kako je podnela činjenicu da se, nakon što je prijavila Blaževića, u javnosti pojavilo njeno ime, zašto je otišla iz Bihaća, šta je s njenim poslom više asistentkinje na Pravnom fakultetu, kako celu situaciju podnose njeni roditelji...

Životni preokret

Kada ste podneli prijavu, jeste li očekivali da će se Vaše ime pojaviti u javnosti i kako ste to prihvatili?

"Podnela sam jako teško, jer meni nije bilo u interesu da preko ovog tražim publicitet. Samo dva sata nakon što sam podnela prijavu Tužilaštvu USK, moje ime pojavilo se u javnosti. Pozlilo mi je, obratila sam se lekaru, nakon toga sam otvorila i bolovanje. I još sam na bolovanju. U trenutku mi se život totalno preokrenuo. A samo sam htela da čovek s kojim sam bila u vezi razjasni nadležnim institucijama zašto me, odnosno nas, snimao, bez mog znanja, jer ja na to nisam pristala, niti bih ikad".

Kako su reagovali Vaša porodica i prijatelji?

"Moji roditelji preživeli su šok i meni je zaista žao što su dovedeni u ovu situaciju, pogotovo jer su za sve saznali iz novina. Ja nisam imala hrabrosti da im kažem za to. Zaista mi je žao zbog njih, ali ja sam prijavu morala da podnesem. Da sam znala da će se i pre procesa otkriti moje ime, zaista bih našla načina da im sama to saopštim.

Ali, s druge strane, ja ne mogu odustati od ovog, jer ono što je meni urađeno je za svaku osudu i nešto što se nikome ne bi smelo da ponovi. Većina prijatelja okrenula mi je leđa nakon svega, ali ima onih koji me podržavaju".

Kako ste se odlučili otvoriti blog i šta Vas je nateralo na to?

"Nakon što sam danima o svemu ćutala i čitala neistine o sebi, odlučila sam javno da istupim, svesna da ću se izložiti i nekim neugodnim komentarima, ali nemam drugog izbora. Želim sada da se sazna potpuna istina i na mom blogu ću objavljivati sve detalje koji jesu bitni za ovaj slučaj, jer kroz njih ću pokazati kakvu moć i uticaj ima Sabahudin Blažević".

Jasna potvrda

Pojavile su se informacije da se na snimcima seksa ne može prepoznati da ste u pitanju Vi i Blažević i da je to utvrđeno i prilikom davanja Vaše izjave u tužilaštvu USK?



"To nije tačno. Jasno i sa sigurnošću sam potvrdila u Tužilaštvu USK u prisustvu advokata Damira Koče i Maje Sadović da smo na snimcima Blažević i ja".

Najavili ste na blogu da ćete objaviti u knjizi i imena drugih devojaka sa snimaka. Hoćete li zaista to da uradite i smatrate li da ćete im tako naneti štetu?

"Jesam najavila da ću objaviti njihova imena. Ali, ne i prezime puno, samo prvo slovo. Jer, želim na ovaj način pre svega da tim ženama kažemo da znam da postoje, da su bile u istoj situaciji kao ja, da to i one znaju, ali iz nekog razloga ćute. Da li iz straha ili zbog stida, ja to ne znam. Ali, moraju da budu svesne da ti snimci postoje i da je i njima taj čovek uradio što i meni. On za to mora da odgovara".

Kako komentišete to što Vam neki spočitavaju da ste sve ovo uradili zbog novca, a Blaževićev advokat je rekao i da je u ovom slučaju reč o ucjeni njegovog klijenta?

"Nema tog novca zbog kog bih ja ovo priuštila sebi i svojim roditeljima. Moj jedini motiv bio je da onaj ko me tajno snimao i objavio snimke, za to odgovara, jer sam se nakon spoznaje da sam na pornografskoj stranici, bukvalno izbezumila. To što je uz krivičnu prijavu otišao i odštetni zahtev isključivo je poštovanje odredbe Krivičnog zakona koji to nalaže. Nisam ja tražila nikakav novac od Blaževića, samo sam pokrenula postupak, nakon što sam videla snimke".

Upiru prstom

Još ste zaposlena na Pravnom fakultetu u Bihaću, šta će biti dalje s Vašim poslom?

"Još ne znam šta će biti, ali verovatno ću morati da napustim posao, jer u ovom trenutku je nezamislivo da se vratim i nastavim raditi taj posao, pogotovo u sredinu u kojoj sam tema danima i gde većina upire prstom na mene, a ne na onog koji je tajno snimao i koji je odgovoran za to što su se ti snimci pojavili u javnosti".

Veza s advokatom

Ceo ovaj slučaj obeležilo je to što ste pojavila informacija da ste Vi i Vaš advokat Anel Kurtović verenici i da je on u sukobu interesa. U kakvim ste danas odnosima?

"Pre svega želim da kažem da mi nismo krili da smo bili u vezi, ali nismo krili ni kada smo tu vezu prekinuli. On jeste bio deo advokatskog tima koji me zastupa i ja zaista imam njegovu veliku podršku. On se povukao da ne bi naštetio meni u ovom predmetu, a ne zbog sukoba interesa. I postoji mogućnost da se on vrati u tim, a moram reći da smo na putu da obnovimo našu vezu".

