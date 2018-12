UNIŠTENA AVIONSKA BOMBA OD 238 KILA: Velika akcija kod Mostara (FOTO)

U izuzetno složenoj i rizičnoj operaciji koju su izveli timovi za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) uklonjena je i uništena neeksplodirana avionska bomba bruto mase 238 kilograma američke konstrukcije zaostala iz perioda Drugog svetskog rata.

Zbog stanja u kojem je pronađena ova bomba je razoružana metodom manuelnog skidanja prednjeg i zadnjeg upaljača u skladu sa tehničkim uputstvom. Posle deaktivacije bomba je utovarena na transportnu prikolicu i pripremljena za prevoz do mesta za uništenje u Bijeloj, a uklonjeni upaljači su uništeni detonacijom.

Ovu operaciju je izvelo 12 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite.

FUCZ je u poslednjih 20 godina sa ovog područja uklonila tri italijanske poluprobojne avionske bombe mase 100 kilograma tipa "bombamina 100M", 16 rasprskavajućih bombi od 20 libri tipa AN M41A1, i dve razorne bombe od 500 libri tipa AN M64A1. Poslednja koja je pronađena bila je tipa AN M64A1.



