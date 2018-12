PREOKRET U PORNO-AFERI KOJA TRESE BIHAĆ, PROGOVORIO I BIZNISMEN: Nisam ja na snimku, to je čist REKET! Evo koliko su mi tražili! (VIDEO)

Suprotno njenim tvrdnjama, Blažević kategorički ističe da muškarac na eksplicitnim snimkama nije on.

"Ja nisam onaj na snimku, to tvrdim i spreman sam da to dokažem. Spreman sam na veštačenje, neka sudski veštak izvrši proveru da li sam to ja", kaže Blažević, koji tvrdi i da je ceo slučaj montiran, a da je on sam žrtva reketarenja.

"Njen advokat tražio mi je 100.000 KM... To je čisti reket! Imam na telefonu prepisku, šta mi je sve pisao, pretio, šta je tražio", tvrdi Blažević.

O političkoj pozadini svog poslovanja i odnosima sa pojedinim političkim ličnostima, za koje Sanja Cerić navodi da će ih "razotkriti" na svom blogu, kaže da je sve laž i da ne postoje nikakve "kriminalne radnje i prljavi poslovi".

"Znate, zbog svega ovoga što se nedeljama dešava, već je stradao jedan život. Svi mi, ja, moja porodica, moja devojka, svi smo pod velikim stresom... Moja devojka izgubila je bebu u 11. nedelji trudnoće, to me je jako pogodilo, 15 godina smo čekali dete", priča Blažević.

Na konstataciju da je Sanja Cerić pojasnila da su u vreme njihove veze oboje bili slobodni, da on nema ženu i decu, Blažević kaže:

"To nije tačno, ja sam po dolasku u Bihać (iz Visokog) upoznao jednu devojku, Alisu, i s njom sam sve ove godine. Zajedno i poslujemo", rekao je.

