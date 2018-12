DODIK O VISOKOM PREDSTAVNIKU: To su obični prevaranti, ako ne bude dijaloga o nametnutim rešenjima, BiH ne treba ni da postoji

"Želim da pokušamo da napravimo nešto što nije propalo, da pokušamo da izgradimo neki sistem u BiH koji može da funkcioniše. Baza tog sistema je dejtonsko uređenje... Politika se mora voditi na bazi napisanih naših prava, a naša prava su ogromna i mi želimo da se to vidi. Mislim da će sada morati da nauče lekciju da smo mi tamo primarno predstavnici Republike Srpske, a tek onda da smo spremni da razgovaramo", rekao je Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik.

Dodik je poručio da će u BiH morati da se povede dijalog o nametnutim rešenjima visokih predstavnika jer u suprotnom ne vidi razlog da BiH postoji.

Dodik je ocenio da su to "obični prevaranti" u liku visokog predstavnika koji su skrnavili dejtonski ustavni poredak u BiH, te da niko ne može računa da će biti prihvaćeno ono što je nasiljem visokog predstavnika učinjeno u BiH.

"Svaka vrsta priče da mi prihvatimo legitimitet nametnutiih rešenja visokih predstavnika apsolutno ne dolazi u obzir. Zato moramo da stvar dovedemo na početak i da ponovo pregovaramo o tim stvarima. Inače, ja ne vidim razlog da BiH uopšte postoji", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da srpska strana godinama ukazuje na to da se ovde ne može računati na dobre namere međunarodnog faktora i da se može računati samo na pravno i političko nasilje, koje su upražnjavali visoki predstavnici.

"Nijedan nametnuti zakon visokih predstavnika nije bio volja Republike Srpske. Јedno vreme smo naivno verovali onima iz međunarodne zajednice koji su nam govorili da to usvojimo, pa onda možete da menjate. Iz te neke naivnosti, priznajem da je toga bilo, usvajali smo neke zakone, a sada Bošnjaci više ne žele da diskutuju o tome i postoji nemogućnost da se to menja", objasnio je Dodik.

On je naglasio da neke od funkcija ne mogu da budu dogovorene, ali sve one moraju da budu modifikovane - kao što su sud i tužilaštvo koji su nametnuti bez ikakvog ustavnog osnova.

"Pravosuđe je potpuno devastirano. Mi nemamo pravosudni sistem u BiH. Imamo korumpiran sistem koji ide od toga da je podložan samo kontroli stranaca i ničemu drugom. To govori o tome da je njihov promašaj biblijskih razmera što se tiče izgradnje funkcionalne BiH, a sada iz komoditeta koji imaju oni bi nama držali lekciju kako su krivi lokalni ljudi", istakao je član Predsedništva BiH iz Republike Srpske.

On je naveo da su visoki predstavnici napravili kaljugu iz koje će se BiH teško izvući, ostavili nametnuta rešenja, a iza toga je stajala ogromna mašinerija međunarodne zajednice.

Dodik je rekao da sada u Predsedništvu nailazi na priču o ranije uspostavljenim procedurama i mnogo čemu drugom, što nije tačno. "Uništen je Ustav, uništen je Dejton, to je primarno. To što su oni donosili neke podzakonske akte i pokušali da tamo svako odlučuje o svačemu to uopšte ne znači da će biti funkcionalno", poručio je Dodik.

Ako ne rade legitimno izabrani predstavnici u skladu sa političkim sistemom, izbornim sistemom u BiH, Dodik kaže da onda tu nema ni države.

"Mi ne bežimo od toga da BiH zadrži svoje Dejtonske okvire, ali ne nametnute.

Visoki predstavnik je međunarodni kriminalac koji je kršio Dejtonski mirovno sporazum u čemu je najviše prednjačio Pedi Ešdaun, a sada drži lekcije Hrvatskoj šta treba da se uradi, umesto da odgovara na međunarodnom sudu za kršenje međunarodnog prava", istakao je Dodik.

